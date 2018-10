Winterruhe im Lainzer Tiergarten

Noch bis Allerheiligen mildes Herbstwetter genießen – Hermespark durchgehend geöffnet

Wien (OTS) - Vom 2. November bis 21. Dezember 2018 sowie vom 07. Jänner bis 1. Februar 2019 befindet sich der Lainzer Tiergarten in Winterruhe, der Hermesvillapark (Eingang Lainzer Tor) ist allerdings auch im Winter für erholsame Spaziergänge täglich geöffnet. In den Weihnachtsferien, vom 22. Dezember bis 06. Jänner können die BesucherInnen ausgedehnte Wanderungen im gesamten Lainzer Tiergarten unternehmen. Geöffnet sind Lainzer Tor, Gütenbachtor, Nikolaitor und St. Veiter Tor.

Tipp: Christbäume von den Wiener FörsterInnen beim Lainzer Tor

Die Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren besuchen und in der Adventstimmung auch einen Christbaum für das Fest zu Hause mitnehmen. Der Forstbetrieb der Stadt Wien (MA 49) bietet beim Lainzer Tor Weihnachtsbäume von stadteigenen Anbau- und Aufzuchtflächen zum Verkauf an. Die Bäume werden unter besten Bedingungen von den Wiener FörsterInnen natürlich aufgezogen und gepflegt. Kurzfristig geschnitten sorgen die Bäume für frischen Reisigduft in den Wohnzimmern. Verkauft wird ab 8. Dezember bis Heiligabend täglich von 8 bis 17 Uhr, solange der Vorrat reicht.

Natur- und Kulturerlebnis im Naturschutzgebiet am Rande der Millionenstadt

Der Lainzer Tiergarten im Westen von Wien ist rund 2.450 Hektar groß und einer der ältesten Tierparks Europas. Rund 38 Kilometer befestigte und unbefestigte Wege bieten Erholung und Abwechslung im landschaftlich einzigartigen Naturschutzgebiet. Dank der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft mit einer Vielfalt an seltenen und geschützten Tieren und Pflanzen wurde der Lainzer Tiergarten 1941 zum Naturschutzgebiet erklärt. Seit 2005 ist der Lainzer Tiergarten mit seinen zahlreichen naturbelassenen Bächen als Pflegezone des Biosphärenpark Wienerwald besonders geschützt. Jährlich zieht es rund 800.000 Besucherinnen und Besucher zur Erholung und zur Freizeitbeschäftigung in das ehemalige Jagdgebiet des Kaiserhauses.

Alle Informationen zum Lainzer Tiergarten:

Telefon +43 1 4000 49200 oder im Internet unter www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/lainzertiergarten/winterruhe.html

