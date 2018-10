„Aufgetischt – Winter in Wien“ am 1. November in ORF 2

Die kalte Jahreszeit in der Großstadt

Wien (OTS) - Schnee verändert die Stadt und ihre Bewohner: Alles wird ruhiger und langsamer. „Aufgetischt –Winter in Wien“ zeigt am 1. November 2018 um 18.05 Uhr in ORF 2, wie die kalte Jahreszeit die Großstadt verändert und wie die urbane Welt neu erlebt werden kann. Gezeigt werden einmal mehr einzigartige Menschen und wie sie ihren Lebensraum innovativ gestalten. Zu Wort kommen die Wiener Skierzeuger Clemens Frankl und Dominic Haffner, Gastronomin Stephanie Pumberger, Wirtin Stefanie Herkner, Modedesignerin Michel Mayer, Klarinettist Matthias Schorn, Künstler Willy Puchner und Porzellankünstlerin Sandra Haischberger. Es ist die beste Zeit, sich in die Stadt zu verlieben. Wien im Winter zeigt Ecken und Kanten, will erobert werden – und nur zwei Sonnenstrahlen genügen, um alle Herzen zum Schmelzen zu bringen.

„Aufgetischt“ besucht Sabine Haischberger an ihren Brennöfen für Porzellan und Designerin Michel Mayer, deren große Roben bei so manchen Wiener Bällen für Aufsehen sorgen. Der Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker, Matthias Schorn, spielt auf – mit dem Wiener Staatsopernorchester und authentisch schräg mit seiner eigenen Volksmusikgruppe. Die Kälte verändert die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Selbst die Speisen werden gehaltvoller. Die traditionellen Knödel bei Stefanie Herkner sorgen für ausreichend Energie. Und bei Stephanie Pumberger in der „Turnhalle“, die früher zu einer jüdischen Mädchenschule gehörte, wird fleischlos aufgekocht. Gleich nebenan machen sich die Skifabrikanten Clemens Frankl und Dominic Haffner auf die Suche nach dem „Ski im Maßanzug“. Der bildende Künstler Willy Puchner gewährt Einblicke in sein Schaffen.

Der Film von Thomas Knoglinger ist eine Koproduktion von Satel Film und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

