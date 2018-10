Verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion

Wien (OTS) - Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 08.00 – 02.00 Uhr

Adresse: 22. Bezirk

Von 29. Oktober auf 30. Oktober 2018 führten Polizistinnen und Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt, der Landesverkehrsabteilung und der Polizeidiensthundeeinheit mit Unterstützung der Finanzpolizei sowie der Landesprüfanstalt eine verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion durch. Neben der Anhaltung eines auf Suchtmittel getesteten Lenkers, konnten die Polizistinnen und Polizisten weitere Erfolge für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr verzeichnen.

81 verkehrspolizeiliche Anzeigen, darunter o 1 Anzeige - alkoholisiertes Fahren (0,5 Promille-Grenze) o 1 Anzeige – Fahren ohne Führerschein o 1 Anzeige – Lenken eines Fahrzeuges unter Suchtmittel-Beeinträchtigung

2 Führerscheinabnahmen – Überschreiten der höchstzulässigen Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h

1 Vorführung zum Amtsarzt (Suchtmittel)

3 Kennzeichenabnahmen

2 strafrechtliche Anzeigen o 1 Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz o 1 Anzeige – unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen

1 Sicherstellung von Suchmittel

212 Alko-Vortests

1 Alkomattest

84 Organmandate o 50 davon wegen Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit

63 Identitätsfeststellungen

Anhaltung einer Person wegen Fahndungsersuchen von INTERPOL

Am 25. Oktober 2018 führten Beamte der Landesverkehrsabteilung einen Roadrunner-Schwerpunkt durch. Gegen 21.40 Uhr sind die Beamten auf einen Fahrzeuglenker aufmerksam geworden, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit die A 23 Richtung Süden befuhr. Auf Höhe des Absbergtunnels konnten die Beamten eine Geschwindigkeit von 140 km/h messen. Bei einer stationären Radarbox verlangsamte der 36-jährige Lenker sein Fahrzeug. Kurz darauf beschleunigte dieser wieder und überholte ein Fahrzeug vorschriftswidrig auf der rechten Seite mit 151 km/h. In der Sagedergasse konnte der Fahrzeuglenker angehalten werden. Dem 36-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at