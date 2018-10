Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Datum: 29.10.2018

Uhrzeit: 18.40 Uhr

Adresse: 22., Wagramer Straße

Ein 41-Jähriger lenkte seinen LKW auf dem Verteilerkreis Angerner Straße in Richtung S2, wo er auf die S2 in Richtung Norden auffahren wollte. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad hinter dem Fahrzeuglenker in die gleiche Richtung. Nach ersten Erhebungen wollte der Motorradfahrer den LKW während des Einbiegevorganges rechts überholen. Dabei kam es zu einem seitlichen Kontakt, wobei der 20-Jährige zu Sturz kam. Er wurde von der Berufsrettung Wien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 29. Oktober 2018 gegen 23.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Linzer Straße mit der Mitisgasse. Ein 18-Jähriger lenkte sein Fahr-zeug auf der Mitisgasse Richtung Linzer Straße und wollte in diese rechts einbiegen. Ein 38-Jähriger fuhr die Linzer Straße stadtauswärts und wollte die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Dabei ist es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß gekommen. Beide Beteiligten wurden verletzt. Ein durchgeführter Alkomattest bei dem 38-Jährigen verlief positiv. Er ergab einen Wert von 1,4 Promille.

