LGC Capital erreicht wichtigen Meilenstein im Abschlussprozess seiner Investition in den Schweizer Cannabisproduzenten Viridi Unit SA

Montreal (ots/PRNewswire) -

LGC Capital legt TSX-Venture die endgültigen Unterlagen zur behördlichen Genehmigung seiner Viridi-Transaktion vor.

Viridi erntet erfolgreich 20.000 Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt für den Vertrieb seiner Cannabisblüten- und Kosmetikprodukte in der Schweiz und in Europa.

Europa ist ein schnell wachsender und unterversorgter Markt für legale Cannabisprodukte, und Viridi bietet LGC Capital direkten Zugang zum europäischen Markt.

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten

LGC Capital Ltd. (TSXV: LG und OTC-PINK: LGGCF) ("LGC") freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen der TSX Venture Exchange (die "TSX-V") die endgültigen Vertragsunterlagen bezüglich seiner Investition in den Schweizer Cannabis-Hersteller, Viridi Unit SA ("Viridi") zur behördlichen Zulassung vorgelegt hat. Das Einreichen der Dokumente bei der TSX-V stellt einen wichtigen Meilenstein im Abschlussprozess der Transaktion dar. Der Abschluss der Transaktion hängt jetzt nur noch von der Genehmigung der TSX-V ab.

Die Marktpräsenz von Viridi in der Schweiz und in Europa

Anfang dieses Monats gab LGC bekannt, Viridi ernte und verarbeite derzeit 20.000 Pflanzen, die auf der über 108.000 Quadratfuß (10.000 Quadratmeter) großen überdachten Cannabis-Anbaufläche des Unternehmens in Genf angebaut worden sind.

Es wird erwartet, dass die Pflanzen aus dieser Ernte rund 3.000 kg getrocknete Cannabisblüten für den Vertrieb in der Schweiz ergeben werden. Die getrockneten Cannabisprodukte mit hohem CBD-Gehalt von Viridi Unit werden unter dem Markennamen ØNΞ Premium Cannabis an über 100 Einzelhandelsstandorten in der Schweiz verkauft.

Die Investition von LGC Capital in Viridi

Am 1. August 2018 kündigte LGC eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer 30-prozentigen Beteiligung an Viridi, einem vertikal integrierten legalen Cannabislieferanten für den schweizerischen und europäischen Markt, an.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erwirbt LGC durch die Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien von LGC an Viridi im Wert von 3 Mio. CHF (3.940.498,91 CAD) eine 30-prozentige Beteiligung.

Die genaue Anzahl der auszugebenden Aktien wird sich nach dem 5-Tages-VWAP der LGC-Stammaktien unmittelbar vor dem Abschlussstichtag richten. Es wird davon ausgegangen, dass die auszugebenden Anteile weniger als 10 % der Anzahl der derzeit ausstehenden LGC-Aktien ausmachen werden.

Außerdem wird LGC für den Zeitraum von zehn Jahren eine Lizenzgebühr von 5 % auf den Nettoumsatz von Viridi erhalten.

Für die Transaktion wird eine Vermittlungsprovision in Höhe von rund 2,5 % in bar und 2,5 % in LGC-Aktien an eine unabhängige Partei gezahlt. Diese Transaktion bedarf der Überprüfung und Genehmigung durch die TSX-V.

John McMullen, CEO von LGC, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die die Teams von LGC und Viridi geleistet haben, um diese Investition abzuschließen und zu formalisieren und freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben. Wir haben eng mit der TSX-Venture zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle unsere legalen Cannabis-Investitionen die höchsten gültigen Standards einhalten. Europa ist ein bedeutender Wachstumsmarkt für die legale Cannabis-Industrie, und die Zusammenarbeit mit Viridi hilft LGC dank seiner Produktionsprozesse, seines Vertriebsnetzes und seiner Stärke in der Markenentwicklung in Europa dabei, sich fest auf diesem Markt zu etablieren."

Informationen zu LGC Capital Ltd ( http://www.lgc-capital.com )

LGC Capital ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den legalen globalen Cannabismarkt spezialisiert hat. Durch seine Portfoliounternehmen errichtet LGC ein weltweit führendes, vertikal integriertes System verbundener legaler Cannabisunternehmen für Anbau, Verarbeitung und Vertrieb in Australien, Jamaica, der Schweiz, Italien und Kanada, welche Binnen- und Exportmärkte bedienen. LGC Capital Ltd. ist ein in Kanada eingetragenes, börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange gelistet ist (TSXV: LG).

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Zusammenhang mit LGC Capital Ltd. ("LGC") sowie seinen jeweiligen operativen Tätigkeiten, Investitionen, seiner Strategie, Finanzleistung und Finanzlage enthalten. Diese Aussagen sind im Allgemeinen mit zukunftsgerichteten Ausdrücken wie "können", "werden", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "meinen" oder "fortsetzen" und deren Abwandlungen oder gleichartigen Ausdrücken bzw. deren Verneinung zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Leistung von LGC und Viridi können von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizit enthaltenen Ergebnissen bzw. Wertentwicklung erheblich abweichen. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt durch die Risiken und Unwägbarkeiten bezüglich zukünftiger Erwartungen. Zu den wichtigen Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Erwartungen abweichen können, zählen unter anderem das allgemeine Wirtschafts- und Marktumfeld, gesetzliche Vorschriften sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren und Risikomanagement" in LGCs auf SEDAR eingereichten Management's Discussion and Analysis für das am 30. Juni 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr beschrieben sind (http://www.sedar.com ). Die Vorsichtshinweise relativieren alle zukunftsgerichteten Aussagen, die LGC und in seinem Namen handelnden Personen zuschreibbar sind. Sofern nichts anderes angegeben ist, gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Weder LGC noch Viridi sind verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren, ausgenommen in dem Umfang, in dem solche Aktualisierungen durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben sind. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

