NEOS fordern drastische Strafen bei Überschreitung der Wahlkampfkostenbeschränkung

Nick Donig: „Überschreitung von ÖVP und FPÖ ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahler_innen“

Wien (OTS) - NEOS Generalsekretär Nick Donig reagiert verärgert auf die gemeldeten Wahlkampfkosten von ÖVP, FPÖ und SPÖ: „Wie wir es schon im Nationalratswahlkampf vorausgesagt haben, haben die jetzigen Regierungsparteien die Wahlkampfkostenbeschränkung ungeniert deutlich überschritten. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Im Sport wird man für unerlaubtes Doping disqualifiziert, in der österreichischen Innenpolitik kommt man in die Regierung. Damit muss endlich Schluss sein“, so Donig.

Die Lösung seien für die pinke Oppositionspartei drastischere Strafen. „Nur ernstzunehmende Sanktionen können die Einhaltung der Obergrenze gewährleisten. NEOS bleiben bei unserer Forderung von Strafzahlungen von bis zu 150% des Überschreitungsbetrages. Dann wird sich auch die ‚neue‘ ÖVP gut überlegen, sich mit Geld den Wahlerfolg erkaufen zu wollen“, erklärt Donig. Weiters pochen NEOS auf eine Senkung der Wahlkampfkostenbeschränkung auf 1 € pro Wahlberechtigtem/r je nach Ebene (Bund, Landtage, Gemeinden).

Volle Wahrheit an 365 Tagen im Jahr

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hätten nicht nur in Wahlzeiten das Recht zu erfahren, woher die Parteien Steuergeld und Spenden bekommen und wofür sie es ausgeben. „Graubereiche über Vorfeldorganisationen und Vereine gehören ebenso unterbunden wie die Einschränkung der Transparenz auf der Einnahmen-Seite der Spenden. Das zeigt immer nur die halbe Wahrheit“, so NEOS-Generalsekretär Nick Donig. Nur volle Wahrheit an 365 Tagen im Jahr bringe das lückenlose Prinzip: „Wer finanziert mich und wen bezahle ich."

NEOS haben von Beginn an den Fokus auf Transparenz als zentralen Teil von verantwortungsvoller Politik gelegt und sind die einzige politische Kraft, die die Bürgerinnen und Bürger das ganze Jahr über regelmäßig und vollständig über Einnahmen und Ausgaben informieren.

