AVISO: Bundesheer gedenkt der im Ausland verstorbenen Soldaten

Verteidigungsminister Kunasek bei Kranzniederlegung in Götzendorf

Wien (OTS) - Am kommenden Mittwoch, den 31. Oktober 2018 wird Verteidigungsminister Mario Kunasek im Rahmen eines Festaktes am Denkmal für die im Auslandseinsatz verstorbenen Soldaten in Götzendorf einen Kranz niederlegen.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen! Es besteht Film-, Foto- und Interviewmöglichkeit.

Mittwoch, 31. Oktober 2018, 1145 Uhr

Wallenstein-Kaserne

Wiener Straße 360

2434 Götzendorf

