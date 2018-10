ÖVP-FPÖ-Kultursprecher Großbauer und Rosenkranz: Drozda als Vorsitzender des Kulturausschusses eine Fehlbesetzung

Drozda behandelt Republikseigentum wie SPÖ-Eigentum - Völlig unsachgemäßer, fahrlässiger Umgang mit Gemälden – Null Problem- & Unrechtsbewusstsein - Umfassende Aufklärung notwendig

Wien (OTS) - "Thomas Drozda ist als Vorsitzender des Kulturausschusses eine Fehlbesetzung und hat daher daraus die Konsequenzen zu ziehen", so die Kultursprecher von ÖVP und FPÖ, Abg. Maria Großbauer und KO Dr. Walter Rosenkranz. "Wenn jemand, der vor weniger als einem Jahr sogar noch zuständiger Bundesminister für Kunst und Kultur war, dermaßen unsachgemäß und fahrlässig mit Gemälden umgeht, ist dieser als Vorsitzender des Kulturausschusses vollkommen fehl am Platz. Problematisch ist aber vor allem auch das völlig fehlende Problem- und Unrechtsbewusstsein", so die beiden Kultursprecher, und weiter: "Thomas Drozda hat offenbar, als er sein Ministeramt verloren hat, beschlossen, aus dem Bundeskanzleramt mitzunehmen, was ihm gefällt – nicht nur, was ihm gehört. Eigentum der Republik wurde offenbar als Eigentum der SPÖ betrachtet und einfach von einem Ort zum anderen transportiert – nicht nur ohne die rechtlichen Grundlagen, sondern vor allem auch ohne auf sachgemäße Handhabe zu achten. Es handelt sich hier um einen handfesten Skandal, der nicht einfach so abgetan werden kann."

Es brauche eine umfassende Aufklärung dieser Causa. So sei derzeit noch unklar, ob hier nicht auch der Tatbestand der Veruntreuung gegeben sei, so die Abgeordneten: "Das Gesetz hält klar fest, dass, wenn jemand, der 'ein Gut, das ihm anvertraut worden ist, sich oder einem Dritten mit dem Vorsatz zueignet, sich oder den Dritten dadurch unrechtmäßig zu bereichern', der Tatbestand der Veruntreuung gegeben ist." Eines sei jedenfalls klar, so Großbauer und Rosenkranz abschließend: "Ein ehemaliger Kulturminister, der Kunstwerke des Bundes einfach in das eigene Parteibüro mitnimmt und dabei auch noch völlig unsachgemäß und fahrlässig damit umgeht, ist als Vorsitzender des Kulturausschusses jedenfalls untragbar."

