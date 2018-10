V10 Mobile - smarte Kunden buchen mobil

Wien (OTS) - Starker Anstieg des durchschnittlichen Buchungswerts (ABV) dank Bookassist V10 Mobile!

Das mobile Buchungsverhalten ist im Vormarsch und Bookassist’s V10 Mobile ist bereits jetzt verfügbar für alle Hotels.

Es ist nur wenige Monate her, dass Bookassist sein neues mobiles Buchungssystem (V10 Mobile), als Reaktion auf den anhaltenden Anstieg von mobilen Buchungsverhalten, für Hotel-Zugänge und Reservierungen vorgestellt hat. Bookassist hat eine völlig neue Buchungsplattform geschaffen, um mobile Möglichkeiten für Hotels voll und ganz ausschöpfen zu können. Es ist superschnell, einfach zu bedienen und bietet wichtige Funktionen, die für mobile Buchungen benötigt werden.

Bookassist hat das Buchungssystem der nächsten Generation auf Basis der React-Technologie entwickelt, welche ebenfalls die Plattform für Facebook und Instagram bedient, um ein hochwertiges App-ähnliches Erlebnis im mobilen Web bieten zu können. Die Kombination von modernstem UX-Design mit schneller mobiler Technologie ist genau das, worum es bei V10 Mobile geht.

Erste Analysen der Leistung von V10 Mobile zeigen eine enorme Steigerung der Konvertierungsrate zur Buchung für Hotels.

1) Der durchschnittliche Buchungswert (ABV) auf dem Smartphone ist für Hotels, die die neue Plattform nutzen, um bis zu 32% gestiegen. Dies ist auf die Möglichkeit zurückzuführen, nicht nur mehrere Zimmer gleichzeitig auf V10 Mobile zu buchen, sondern auch individuelle Extras pro Person, pro Zimmer oder pro Aufenthalt für mobile Gäste anzubieten. Die neue Funktionalität, die sich mobilen Nutzern durch V10 Mobile bietet, ist höchst intuitiv und wird durch das sorgfältig geplante und Benutzer-getestete UX-Design und dem flexiblen Warenkorb-Ansatz von Bookassist ermöglicht.

Kunden heutzutage sind gut informiert, preisorientiert und achten auf ihr Kaufverhalten mehr denn je - Mobile V10 schafft eindeutig Vertrauen und erleichtert dem Nutzer ein reibungsloses Buchungserlebnis.

Mehr Buchungen! Von dem Moment, an dem wir auf Bookassist’s V10 Mobile Buchungsmaschine umgestiegen sind, bemerkten wir einen sofortigen Anstieg unserer mobilen Conversion Zahlen. Wir haben einen bemerkenswerten Anstieg an Buchungen auf dieser neuen Plattform im Vergleich zu dem, was wir traditionell über unsere mobilen Kanäle erhalten, festgestellt. Wir bieten unseren mobilen Kunden ab sofort noch mehr Funktionalität als je zuvor, wie z.B. Zimmer Add-ons und mehrere Zimmerreservierungen gleichzeitig. Auch die mobile Reise des Buchers ist kürzer als zuvor und das Feedback, das wir erhalten, ist sehr positiv. Unsere Kunden sind sichtlich glücklich! Valerie Steinbeck - Group Revenue and Ecommerce Manager, Gleneagle Hotel Group"

2) Der Anteil an Buchungen auf Mobilgeräten im Vergleich zu Desktop-Buchungen zeigt für Hotels, die V10 Mobile nutzen, einen Anstieg von fast 17%. Die Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit der neuen V10 Mobile Plattform hat zweifellos zu diesem Wachstum beigetragen. Beachten Sie, dass diese Zahl um einiges höher ist als der Anstieg von mobilem Traffic allein, was den positiven Einfluss von Bookassist auf die mobile Konvertierungsrate verdeutlicht.

Das Beste, was ein Hotel tun kann, um sein direktes Buchungspotential zu verbessern ist, mobile Transaktionen auf jede erdenkliche Art und Weise aktiv zu bewerben.

Dazu gehört die Nutzung der besten mobilen Web- und Buchungstechnologie, die auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist, und die Einführung einer Strategie, die ausschließlich mobile Anreize bietet. Mobile Gäste als Kunden in zweiter Reihe zu behandeln, wird Sie heutzutage teuer zu stehen kommen.

Für Hotels und deren Gästen ist es mit V10 Mobile ein ganz klarer Gewinn. Schauen Sie sich die mobile Plattform hier an: https://player.vimeo.com/video/282834826



