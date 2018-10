Aviso Aktion „Willkürliche Grenzstation“, morgen, 30. Oktober

Wien (OTS) - Die Grüne Bildungswerkstatt Wien veranstaltet morgen, Dienstag, eine Medienaktion zum Thema Grenzen. Auf der der Mariahilfer Straße, Höhe Zollergasse, wird eine mobile Grenzstation aufgebaut. Eine kleine Holzhütte mit zwei Polizeigittern trennt die Stadt willkürlich in Ost-Wien und West-Wien. Wer unmittelbar an dieser Stelle passieren will, wird „kontrolliert“. Mit dieser Aktion soll darauf hingewiesen werden, was passiert, wenn die Freizügigkeit innerhalb der EU abgeschafft und neue Grenzkontrollen wiedereingeführt werden.





Medienaktion der Grünen Bildungswerkstatt Wien

mit: Faika El-Nagashi, Integrationssprecherin Grüne Wien





Zeit: Morgen, 30. Oktober, 11:30 bis 13:30 Uhr

Ort: Mariahilferstraße, Höhe Zollergasse, 1070 Wien





