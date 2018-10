Zwölf Verkehrstote in der vergangenen Woche

349 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 28. Oktober 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben sieben Pkw-Lenker und eine Pkw-Mitfahrerin, sowie je zwei Fußgänger und Motorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 25. Oktober im Bezirk Kufstein, Tirol bei dem eine Fußgängerin ums Leben kam. Eine Pkw-Lenkerin lenkte ihr Fahrzeug rückwärts aus der Hauseinfahrt und übersah dabei die am Gehsteig befindliche Fußgängerin. Diese wurde niedergestoßen, geriet dadurch unter das Fahrzeug und wurde einige Meter vom Pkw mitgeschliffen. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe, verstarb die Fußgängerin noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten sechs Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, vier auf einer Landesstraße und drei auf einer Gemeindestraße ums Leben. Drei Verkehrstote gab es in der vergangenen Woche in Tirol, jeweils zwei in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und in der Steiermark. Ein Verkehrstoter musste in Burgenland beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in jeweils drei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung und in zwei Fällen Überholen. Vier der Zwölf Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 28. Oktober 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 349 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 353 und 2016 waren es 368.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Pölzl, BA BSc

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2040

christoph.poelzl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-1-90600-88503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at