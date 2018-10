ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom ÖFB-Cup-Achtelfinale

Am 30. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 30. Oktober 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den ÖFB-Cup Achtelfinalspielen TSV Hartberg – FC Wacker Innsbruck um 17.50 Uhr und FK Austria Wien – FAC Wien um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Mexiko 2018 um 15.00 Uhr und von der Drone Champions League Rapperswil 2018 um 22.30 Uhr.

Mit der Begegnung der beiden Bundesliga-Aufsteiger TSV Hartberg und FC Wacker Innsbruck startet das Achtelfinale des ÖFB-Cups. In Runde zwei setzte sich Hartberg gegen Wattens klar mit 3:0 durch. Die Innsbrucker siegten 3:1 beim SC Neusiedl.

Kommentator ist Dietmar Wolff.

Zu einem kleinen Wiener Derby kommt es in einem weiteren Spiel des ÖFB-Cups. Die Austria hat den FAC zu Gast in der Generali-Arena. Die Austria warf in der zweiten Runde Titelverteidiger Sturm Graz mit 2:0 aus dem Bewerb. Der FAC siegte gegen den SAK klar mit 5:1. Kommentator ist Michael Bacher.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 29. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

