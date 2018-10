„ORF III Kulturdienstag“ u. a. mit Spieldoku-Premiere „Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Die Kraft einer Idee“

Außerdem: „erLesen“ u. a. mit Sepp Forcher und Claudia Stöckl, PK der EU-Verkehrs- und Umweltminister live

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ widmet sich am 30. Oktober 2018 im Hauptabend wieder dem „Erbe Österreich“ und präsentiert u. a. die Neuproduktion „Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Die Kraft einer Idee“ über die Geschichte der bäuerlichen Genossenschaft. Bereits zu Mittag zeigt „ORF III AKTUELL“ live aus Graz die Pressekonferenz „EU2018: Treffen der Verkehrs- und Umweltminister“ (12.00 Uhr).

Auf die Spuren der Entstehung der Raiffeisengenossenschaft im 19. Jahrhundert begibt sich um 20.15 Uhr die neue Spieldokumentation „Friedrich Wilhelm Raiffeisen – Die Kraft einer Idee“ von Mena Scheuba-Tempfer. Die Raiffeisenorganisation ist bis zum heutigen Tag über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt – über das Leben und den sozialen Kampf des Namensgebers Friedrich Wilhelm Raiffeisen wissen nur wenige Bescheid. Der Film thematisiert den sozialen Aktivismus, der den Bauern einen Ausweg aus der Abhängigkeit von profitgierigen Geldgebern bot und in der Gründung der Genossenschaft mündete. Die Filmemacherin zeichnet ein realistisches Porträt des Reformers, der auch im persönlichen Umfeld keine Verluste scheute, seine Visionen zu verwirklichen.

Zu Gast bei Heinz Sichrovsky in „erLesen“ (21.05 Uhr) sind anschließend Sepp Forcher, Christian Reichhold, Claudia Stöckl und Monika Sommer-Sieghart. TV-Liebling Sepp Forcher spricht über sein neues Buch „Das Salz in der Suppe – Vom großen Wert der kleinen Dinge“, eine kulinarische Liebeserklärung an Österreich sowie eine Zeitreise durch 80 Jahre österreichische Küche. Filmregisseur, „Seitenblicke“-Reporter und Buchautor Christian Reichhold widmet sich in seinem aktuellen Buch „100 x Österreich – Film“ den Meilensteinen des heimischen Filmschaffens, von „Der dritte Mann“ über „Sissi“ bis „Amour“ oder „Toni Erdmann“. ORF-Moderatorin Claudia Stöckl stellt sich in ihrem neuen Werk „Interview mit dem Leben“ Fragen über Glück, Liebe oder Abschied und lässt besondere Gespräche ihrer Studiogäste in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ einfließen. Monika Sommer-Sieghart, die erste Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, gibt Einblicke in die Philosophie, mit der sie das neu eröffnete Museum in die Zukunft begleiten will.

Danach zeigt ORF III, wieder im Rahmen von „Erbe Österreich“, den Doku-Zweiteiler „Glanz der Historie: Traditions-Hotels in Österreich“, der im ersten Teil die „Berghotels“ (21.55 Uhr) vorstellt. Regisseur Christian Papke befasst sich mit jenen früheren österreichischen Luxushotels in den Bergen, die als Luftkurorte zu Zentren des gesellschaftlichen Lebens wurden. Im zweiten Teil „Seehotels“ (22.45 Uhr) werden Österreichs prachtvollste Seekulissen ins Rampenlicht gerückt, darunter traditionsreiche Hotels wie das „Weiße Rössl am Wolfgangsee“, das Schauplatz zahlreicher Filme wurde.

