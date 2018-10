Die Parlamentswoche vom 29. Oktober – 2. November 2018

Besuch ehemaliger EU-Mandatare; Kranzniederlegung am Wiener Zentralfriedhof

Wien (PK) -

Die Parlamentswoche vom 29. Oktober - 2. November 2018

In der kommenden Parlamentswoche stehen zwei Ereignisse bevor: Vorstandsmitglieder der "Europäischen Vereinigung ehemaliger Mandatare in Österreich" treffen Abgeordnete bei einem Besuch im Parlament. Am Mittwoch legt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka einen Kranz am Wiener Zentralfriedhof zu Ehren von zwölf verstorbenen NationalratspräsidentInnen nieder.

Montag, 29. Oktober 2018

12.30 Uhr: Von Montag bis Mittwoch besuchen Vorstandsmitglieder der "Europäischen Vereinigung ehemaliger Mandatare in Österreich" mehrere Institutionen in Österreich, darunter auch das Parlament. Die Führung durch das Hohe Haus beginnt im Palais Epstein mit einigen Gesprächsterminen, unter anderem mit Reinhold Lopatka und Jörg Leichtfried. (Palais Epstein, Innenhof)

Mittwoch, 31. Oktober 2018

08.30 Uhr: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka besucht die Ehrengräber der verstorbenen NationalratspräsidentInnen am Wiener Zentralfriedhof zur Kranzniederlegung. Er beginnt bei der Gruppe 32 C bei der Luegerkirche (Wiener Zentralfriedhof, Gruppe 32 C)

