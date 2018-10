Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ rund um (Bar-)Geld, Trickbetrug und Schnäppchen

U. a. mit der ORF-III-Neuproduktion „Das Ende des Bargelds – Wir wissen, was Sie kaufen“

Wien (OTS) - Im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ am 29. Oktober 2018 dreht sich alles um das Thema Geld, oder vielmehr um eine Welt ganz ohne (Bar-)Geld.

Den Auftakt macht im Hauptabend die ORF-III-Neuproduktion „Das Ende des Bargelds – Wir wissen, was Sie kaufen“ (20.15 Uhr) von Anna Katharina Wohlgenannt. Ist es mit dem Euro-Bargeld bald vorbei? Immer mehr Möglichkeiten eröffnen sich zum digitalen Bezahlen. Doch sind wir uns der Konsequenzen einer bargeldlosen Welt bewusst? Eine Welt, in der jede Zahlung transparent sein wird: was wir kaufen, wie oft, und wem wir es bezahlen. Den Beteuerungen der heimischen Finanzpolitik, dass alles noch lange so bleiben werde wie es ist, steht die Macht der Trends gegenüber.

Die nächste Dokumentation „Welt ohne Geld – Wie die Abschaffung von Banknoten vorangetrieben wird“ (21.05 Uhr) von Hanspeter Michel zeigt auf, wer Interesse am bargeldlosen Zahlen hat. So wollen Banken Münzen und Scheine loswerden, weil deren Bereitstellung teuer ist und Politiker/innen plädieren für weniger Bargeld, um Kriminalität und Terrorismus zu bändigen. Für Zentralbanker ist es von Interesse, Bargeld abzuschaffen, weil sich dann leicht Negativzinsen durchsetzen lassen. Und digitale Bezahlkonzerne möchten einfach von allen Geldgeschäften profitieren und dabei möglichst viele Finanzdaten über uns Verbraucher/innen sammeln.

Trickbetrügern geht es meist darum, Geld zu kassieren. Dabei benutzen sie immer neue Maschen. Der Film „Vorsicht Trickbetrüger – Was tun gegen Langfinger & Co?“ (21.55 Uhr) von Claus Hanischdörfer zeigt auf, wie man sich vor trickreichen Dieben schützen kann und wie man sie erkennt – und, dass sich niemand dafür schämen muss, Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein. Wie schnell man zum Opfer wird, zeigt ein Profi-Zauberer in der Fußgängerzone.

Hineinfallen kann man auch auf Schnäppchen und Rabatte, wie die anschließende Doku „Mythos Schnäppchen“ (22.45 Uhr) zeigt. Niemand will den vollen Preis bezahlen. Doch was ist tatsächlich dran an den Schnäppchen? Für diese Dokumentation sind die Filmemacher Carsten Rau und Hauke Wendler viel gereist. Sie besuchten Billiganbieter und Outlet-Center, die mit günstiger Markenkleidung werben. Weiters decken sie die Tricks von Anbietern im Internet auf und treffen Experten, die erklären, was sich hinter Schnäppchen verbirgt, und wer am Ende den Preis dafür bezahlt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at