ORF SPORT + mit den Highlights von den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik

Am 29. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 29. Oktober 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Rhythmischen Gymnastik um 19.00 Uhr und vom Damen-Riesenslalom in Sölden um 21.30 Uhr, das Ringer-Magazin um 19.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Sendung „Fußball“ (12. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 20.50 Uhr).

Nicol Ruprecht steht jetzt bei 35 Staatsmeistertiteln in Rhythmischer Gymnastik: Nachdem sie am Samstag in Innsbruck Nr. 30 und 31 gewonnen hatte (Mehrkampf und Team), sicherte sie sich am Sonntag in den vier Geräte-Finalkämpfen ihre 32. bis 35. nationale Elite-Goldmedaille. Mit großen Abständen folgten Lisa Hofmann (2x Silber, 2x Bronze), Julia Meder (2x Silber, 1x Bronze) und Blanka Boldizsar (1x Bronze) auf den weiteren Podest-Rängen.

