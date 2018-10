Indonesien setzt auf der weltgrößten Brettspielausstellung einen neuen Meilenstein

Essen (ots/PRNewswire) - Archipelageek, der indonesische Pavillon, hat auf der weltgrößten Brettspielausstellung Essen Spiel 2018 vom 24. bis 28. Oktober 2018 in Halle 3, Stand 3Q106, Tausende von Käufern und Spielbegeisterten angezogen. Von der indonesischen Agentur für Kreativwirtschaft (BEKRAF) und dem indonesischen Verband für Brettspiele (APIBGI) initiiert, zeigen sie ein umfangreiches Angebot an Brettspielen. Die indonesischen Verlage haben sich zum Ziel gesetzt, sich unter den 50 teilnehmenden Ländern abzuheben, indem sie eine immersive indonesische Kultur mit durch Geschichten angeregten Spielerlebnissen kombinieren.

Mit dieser Veranstaltung engagiert sich BEKRAF erstmals für die Unterstützung indonesischer Brettspieleverlage in Essen, was zu einer Verdreifachung der indonesischen Teilnehmerzahl führte. Archipelageek umfasst bis zu 24 neue indonesische Brettspiele, fast doppelt so viele wie die im letzten Jahr ausgestellten Produkte. Zu den ausgewählten Ausstellern gehören unter anderem Manikmaya Games, Morfosic Studio, Hompimpa Games, Tabletoys, Coralis Entertainment, Maen Main und Masbro Studio.

Damit setzen sie auch einen neuen Meilenstein für indonesische Verlage zur Eroberung des globalen Markts, nachdem der weltgrößte Spieleverlag Blue Orange Games eine der indonesischen Kreationen von Manikmaya Games in seine Kollektion aufgenommen hat. Insbesondere das Brettspiel "Buto Ijo dan Timun Mas", das Volkssagen der indonesischen Kultur repräsentiert, wird weltweit über das Laden- und Vertriebsnetz von Blue Orange Games erhältlich sein.

Dieser neue Deal wurde am Eröffnungstag der Messe vorgestellt, an dem zum ersten Mal indonesische und globale Brettspielverlage zusammenarbeiteten. "Brettspiele sind Teil der indonesischen Kreativprodukte, die das Bruttoinlandsprodukt aus dem Bereich der Kreativwirtschaft erhöhen, die Erwerbsbeteiligung erhöhen und den Exportwert steigern können. Wir können es kaum erwarten, indonesische Brettspiele auf der ganzen Welt finden zu können. Es wird ein sehr stolzer Moment sein, wenn wir in ein Café in einem anderen Land gehen und dort indonesische Brettspiele sehen", fügte Joshua Puji Mulia Simanjuntak, stellvertretender Vorsitzender für Marketing von BEKRAF hinzu.

Die reiche Kultur Indonesiens hat längst internationale Aufmerksamkeit erregt, und gemäß dem Branchenausblick und der Prognose für die Jahre 2018 bis 2023 werden Brettspiele den europäischen Markt weiterhin dominieren. Der Bericht fügte hinzu, dass Länder wie Deutschland und Großbritannien die größten Verbraucher auf dem europäischen Brettspielmarkt sind. Die Messe Essen Spiel 2018 wird bis zu 200.000 potenzielle Käufer anziehen und bietet die Möglichkeit, der indonesischen Wirtschaft einen großen Aufschwung zu verschaffen.

