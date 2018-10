Schwerpunktaktion Westbezirke

Wien (OTS) - Datum: 25.10.2018 – 26.10.2018

Uhrzeit: 19.00 – 06.00 Uhr

Adresse: Westbezirke im Wiener Stadtgebiet

In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 2018 fand in der Zeit von 19.00 Uhr bis 06.00 Uhr ein polizeilicher Schwerpunkt in den Westbezirken statt. Insgesamt wurden von den Beamten der Stadtpolizeikommanden 8, 15, 16 und 19, 427 Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker mittels Alko-Vortestgerät überprüft. Zwei davon waren alkoholisiert, ein Lenker stand unter dem Einfluss von Suchtmittel. Allen drei wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. 82 Organmandate wurden eingehoben und rund 50 Anzeigen wurden gelegt. 171 Personen wurden fremdenrechtlichen Kontrollen unterzogen, es kam zu mehreren Anzeigen und einer Festnahme nach dem Fremdenpolizeigesetz.

