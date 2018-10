Schatz stellt Anfrage zu „Bürgerwehr“ in Linz

„Derartige Formationen öffnen Selbstjustiz Tür und Tor“

Wien (OTS/SK) - Mit Sorge stellt Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Gedenkkultur, fest, dass in sozialen Medien zu selbstorganisierten Patrouillen einer martialisch auftretenden Gruppe für November aufgerufen wird. „Derartige Formationen öffnen Selbstjustiz Tür und Tor. Sie machen eine Stadt erst recht unsicher, weil sie nach Gutdünken handeln. Außerdem untergräbt so eine Bürgerwehr die Rolle der Sicherheitsorgane. Wir dürfen solche Gruppen daher nicht ignorieren“, hält Schatz fest und kündigt eine parlamentarische Anfrage zur Linzer Bürgerwehr an. ****

Wissen will Schatz, was das Innenministerium über die sogenannte „Vikings Security“, so der Name der Truppe, weiß und wie es auf solche Gruppierungen reagiert. Auch, ob es bereits andere solche Patrouillen gegeben hat und ob es dabei auch zu Amtshandlungen seitens der Polizei gekommen ist, soll die Anfrage klären. (Schluss) kg

