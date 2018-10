SP-Pfister: „Jugendschutz ist Herzensangelegenheit!“

Resolutionsantrag wurde zur Abstimmung im NÖ Landtag nicht zugelassen

St. Pölten (OTS) - „Die SPÖ NÖ und die Jugendorganisationen haben sich bereits viele Jahre für eine österreichweite Vereinheitlichung des Jugendgesetzes eingesetzt. Wir von der SPÖ NÖ sind der Meinung, dass es höchste Zeit ist, den Jugendlichen bundesweit Orientierung zu geben und diese nicht mit überbordender Bürokratie in der Gesetzgebung zu verwirren“, so der LAbg. der SPÖ NÖ, Rene Pfister in der Debatte des NÖ Landtages zur österreichweiten Vereinheitlichung des Jugendgesetzes, in der er auch anmerkt, dass es sehr schade sei, dass Oberösterreich mit all den anderen acht Bundesländern nicht mitgezogen ist.

Was Pfister jedoch besonders sauer aufstößt ist die Tatsache, dass das Rauchergesetz die schwarz-blaue Bundesregierung scheinbar komplett kalt lasse und 1.061 Jugendliche in Niederösterreich am Arbeitsplatz in der Gastronomie dem Passivrauch ausgesetzt werden. Daher brachte die SPÖ NÖ einen Resolutionsantrag ein, da das neu verabschiedete Jugendgesetz, dass ein Rauchen erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr vorsieht, nicht mit den vorherrschenden Gesetzen in der Gastronomie übereinstimmt. Denn die über 1.000 Lehrlinge in Niederösterreich würden hier trotz der nun geltenden Jugendgesetze bis zu zwölf Stunden täglich dem Passivrauch ausgesetzt werden, so Pfister abschließend: „Die SPÖ NÖ hätte die Landesregierung aufgefordert, die rechtlichen Schritte zu einem generellen Rauchverbot in der Gastronomie in Niederösterreich zu prüfen, um unsere Jugendlichen in der Ausbildung vor Passivrauch zu schützen – denn für die SPÖ NÖ hat der Jugendschutz oberste Priorität. Unser Antrag wurde jedoch unverständlicherweise, ohne vorab das Gespräch zu suchen und uns die Gründe zu erläutern, einfach nicht zur Abstimmung zugelassen. Dass es thematisch hervorragend zum Ursprungs-Tagesordnungspunkt gepasst hätte liegt wohl auf der Hand. Wieder einmal können sich die NiederösterreicherInnen ein Bild vom nicht vorhandenen Willen zum ‚Miteinander‘, seitens der ÖVP, machen.“

