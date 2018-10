Oö. Volksblatt: "Österreich ist neutral" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 27. Oktober 2018

Linz (OTS) - Die Österreicher wissen ihre Feste zu feiern — und gestern gab es wieder einmal eine gute Gelegenheit dazu. Der Nationalfeiertag erinnert an den 26. Oktober 1955, an dem der Nationalrat für Österreich die „immerwährende Neutralität“ beschlossen hat. In den Schulen wurde diese Neutralität früher stets als besonderes Merkmal der rot-weiß-roten Republik gewürdigt. Und wenn heute manche eben diese Neutralität in Frage stellen, dann sei an die Zeit des Kalten Krieges erinnert, als das kleine — neutrale — Österreich zwischen den Fronten von Russland und USA immer wieder im Mittelpunkt stand. Man denke nur an das historische Gipfeltreffen zwischen Sowjet-Chef Nikita Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy 1961 in Wien.

Bis heute hat die Neutralität Österreich mehr geholfen denn geschadet und auch das Bundesheer war mit diesem Hintergrund immer als Friedenstruppe unterwegs, seien es die Einsätze auf den Golan-Höhen als Puffer zwischen Israel und Syrien oder die Stationierung unserer KFOR-Soldaten am Balkan nach dem Krieg in Ex-Jugoslawien oder bei vielen anderen Krisenherden auf dem Erdball.

Gerade im Gedenkjahr „100 Jahre Republik Österreich“ sollte man manchmal auch zurückschauen und dankbar sein für die beachtlichen Errungenschaften in diesem kleinen Land.

