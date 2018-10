Tag der offenen Tür im Parlament: 10.000er-Marke bei Besucherzahl wieder erreicht

Sobotka zum Nationalfeiertag: Ein Tag der Freiheit, der Selbstständigkeit und der Freude

Wien (PK) - Das Ausweichquartier des Parlaments rund um die Hofburg konnte sich auch heuer wieder anlässlich des Tags der offenen Tür über ein außerordentlich großes Interesse freuen. Rund 10.000 Menschen sind der Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gefolgt, am Nationalfeiertag das sogenannte DemokratieQuartier zu besuchen. Es war das zweite Mal, dass sich das Parlament wegen der Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes in neuer Umgebung präsentierte. "Es ist wichtig, dass sich das Parlament als Herz der Demokratie offen zeigt - nicht nur am Nationalfeiertag", sagte Sobotka, der sich beeindruckt zeigte, dass diese Öffnung auch in einem so großen Ausmaß angenommen wird. Der Nationalfeiertag ist für ihn ein Tag der Freiheit, der Selbstständigkeit und der Freude.

Das Informationsangebot stand heuer auch im Zeichen des Gedenkjahres. Die interaktive Ausstellung bei den Pavillons am Heldenplatz über die "Tage der Entscheidung" erinnert an die Gründung der Republik vor hundert Jahren, die wesentlich von Parlamentariern getragen war. Die Stelen der Ausstellung erinnern aber auch an die damals herrschende katastrophale Lage der Bevölkerung.

Erstmals konnten die Besucherinnen und Besucher auch das umfangreiche und sensible Aufgabengebiet des Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus näher kennenlernen. Dieser Aspekt ist dem Nationalratspräsidenten ein besonderes Anliegen. "Die hundert Jahre Republik sind eine glückliche und leidvolle Geschichte auf dem Weg, unsere eigene Identität und unser Selbstverständnis zu finden", so Sobotka.

Heute fiel zudem der Startschuss für das Crowdsourcing-Projekt des Parlaments. Anhand dieses neuen Modells der Bürgerbeteiligung wird die Bevölkerung aufgefordert, ihre Ideen für das neue Besucherzentrum des gerade in Generalsanierung befindlichen Hohen Hauses am Wiener Ring einzubringen.

Publikumsmagnete waren darüber hinaus der Große Redoutensaal in der Hofburg, die Büros von Nationalratspräsident Sobotka und Bundesratspräsidentin Posch-Gruska. Auch die "Bau.Stelle" vor dem Hohen Haus am Ring und die laufenden Sanierungsarbeiten zogen viele Interessierte an. (Schluss) jan

