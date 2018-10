Zypern arbeitet mit VeChain Foundation und CREAM an der finanztechnischen Blockchain-Entwicklung in Zypern zusammen

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Invest Cyprus, der nationale Investitionspartner der Republik Zypern, VeChain Foundation, eine in Singapur registrierte juristische Person mit Schwerpunkt auf der Entwicklung öffentlicher Blockchain-Lösungen, und CREAM, eine in den USA registrierte juristische Person mit Schwerpunkt auf strategischen Beratungen und Investitionen im Bereich der Blockchain-Projekte, geben bekannt, dass die Parteien eine Absichtserklärung über strategische Zusammenarbeit unterzeichnet haben. Der Kern dieser Absichtserklärung besteht darin, einen Rahmen für die Grundlage der Zusammenarbeit im Bereich der Blockchain-Technologien und der damit verbundenen Nutzungsfälle zu schaffen. Diese Zusammenarbeit steht für den Wandel und bedeutet Wohlstand für Zypern im nächsten digitalen Zeitalter.

Die VeChain Foundation und CREAM gründen in Zypern eine gemeinsame Einrichtung, die bei der Entwicklung und Umsetzung von Blockchain-Lösungen Unterstützung leistet. Um den Eintritt in ein neues digitales Zeitalter durch Blockchain-Technologie leichter zu gestalten, werden die beiden Parteien Vorschläge für Invest Cyprus unterbreiten, einschließlich einer politischen Reform, die Blockchain als zugrundeliegende Infrastruktur für Geschäftstätigkeit und Finanzdienstleistungen anerkennt.

Die Parteien arbeiten gemeinsam an der Verwirklichung mehrerer nationaler Anlagestrategien, die die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie und der Blockchain-gestützten Wirtschaft umfassen. Diese Zusammenarbeit soll verdeutlichen, wie die Blockchain-Technologie in Finanzdienstleistungen, Investitionen und Wirtschaftsreformen in vielen Bereichen der Gesellschaft eingesetzt wird. Dies geschieht im Rahmen der Regierungspolitik, die ein neues Zeitalter der Blockchain-Technologie in Zypern einleitet.

Der anfängliche Rahmen der Zusammenarbeit umfasst die Blockchainisierung in Bereichen, die im Laufe des Projekts bekannt gegeben werden. Diese Zusammenarbeit ist das größte Einzelprojekt im Bereich der Blockchain-Technologie und soll Reformen vorschlagen, die transparent und fair sind und in Einklang mit AML und KYC, EU-Gesetzen, Vorschriften und bewährten Verfahren stehen. Zypern profitiert von diesen Maßnahmen und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wird gefördert.

"Das in Zypern erarbeitete Vorhaben soll die Welt den Möglichkeiten gegenüber öffnen, die durch Investitionen in neue Technologien erreicht werden können. Invest Cyprus als Träger von Investitionsmöglichkeiten in Zypern und Berater der Regierung Zyperns im Investitionsbereich, erkennt in dieser Technologie sowohl transformatives als auch steuerlich sanierendes Potenzial auf Infrastrukturebene. Wir investieren in die Entwicklung des Fintech- und Blockchainsektors und möchten bei diesem Vorhaben an vorderster Front stehen, um Investitionen und die wirtschaftliche Entwicklung in Zypern und der Region zu erleichtern." - Michalis P. Michael, Vorstandsvorsitzender von Invest Cyprus

"So wie die Blockchain-Technologie für etwas viel Größeres als Wirtschaft und Geld steht, steht diese Partnerschaft für wahre Kompetenz im globalen Wandel. Sie repräsentiert Vertrauen, Transparenz und Fairness im Kern unserer Gesellschaft. Zusammen mit unseren Partnern freuen wir uns, der Welt den wahren Wert der Blockchain als ergänzende Technologie und als Infrastruktur zu zeigen." - Sunny Lu, Mitbegründer und CEO von VeChain

"Zypern als Nation bietet uns eine wunderbare Gelegenheit, Vertrauen und Fairness in den Alltag des nächsten digitalen Zeitalters zu bringen. Als erste Nation, die die Entwicklung der Blockchain-Technologie vollständig unterstützt, werden wir zusammen mit unseren Partnern Zypern dabei helfen, Projekte und Talente aus der ganzen Welt anzuziehen und so die Entwicklung einer Infrastruktur durch Blockchain-Technologie fördern. Im Gegenzug werden wir Blockchain-bezogene Projekte dabei unterstützen, ein Zuhause zu finden, in dem sie durch das Gesetz unterstützt und geschützt werden, um einen Mehrwert in der Gesellschaft zu schaffen und ihre Entwicklung zu fördern." - Jackson Fu, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von CREAM

Informationken zu Invest Cyprus

Invest Cyprus ist ein engagierter Regierungspartner, der für die Gewinnung und Erleichterung von ausländischen Direktinvestitionen in Schlüsselindustrien verantwortlich ist. Als führender Vertreter bei der Etablierung Zyperns als erstklassiges Investitionsziel fördert Invest Cyprus proaktiv die Verbesserung des Wettbewerbsumfelds des Landes und befürwortet Reformen und die Maximierung der ausländischen Direktinvestitionen zum wirtschaftlichen und sozialen Nutzen Zyperns. Invest Cyprus arbeitet eng mit allen Regierungsbehörden, öffentlichen Institutionen und dem privaten Sektor zusammen und ist der erste Ansprechpartner für jeden Investor.

Informationen zu VeChain

Ab Juni 2015 setzt VeChain die Blockchain-Technologie in die Praxis um, indem es eine umfassende Governance-Struktur, ein robustes Wirtschaftsmodell und IoT-Integration schafft. VeChain ist der Vorreiter bei praxisnahen Anwendungen im Bereich der öffentlichen Blockchain-Technologie mit internationalen Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Shanghai, Paris, Hongkong und San Francisco.

Informationen zu CREAM

CREAM ist eine führende strategische Beratungs- und Investmentgesellschaft, die Blockchain und Kryptowirtschaft nutzt, um das Potenzial von Unternehmen und Startups auf der ganzen Welt zu entfalten. CREAM ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit Experten in Las Vegas, San Francisco, Shanghai, den Niederlanden, Australien und Singapur.

