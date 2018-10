Ludwig und Hanke besuchten Sicherheitsfest am Rathausplatz

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, auch zuständig für die Berufsfeuerwehr Wien, haben heute, Donnerstag, das Sicherheitsfest am Wiener Rathausplatz besucht. Es ist die größte Leistungsschau zum Thema Sicherheit in Österreich.

„Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, was Wien in Sachen Katastrophenschutz und Sicherheit für die Zivilbevölkerung leistet. Und es freut mich, dass so viele tausend Wienerinnen und Wiener heute den Rathausplatz besucht haben und sehen, wie toll die Zusammenarbeit der vielen Blaulichtorganisationen funktioniert. Besonders schön finde ich, wie viele Kinder und Jugendliche heute beim Sicherheitsfest waren. Das zeigt mir, dass die Professionalität unserer Einsatzorganisationen nach wie vor der Stoff ist, aus dem Kindheitsträume gemacht sind“, sagte Ludwig am Rathausplatz.

Der für die Wiener Berufsfeuerwehr (MA 68) zuständige Stadtrat Peter Hanke schloss sich dem Bürgermeister an: „Ich habe eine tolle Stimmung hier am Rathausplatz erlebt, und das Wetter spielt passend zum Nationalfeiertag bestens mit. Die Feuerwehr schützt und hilft, und das haben die Kolleginnen und Kollegen der MA 68 heute gezeigt. Umso mehr, weil sie ihre Fahrzeuge und Geräte zum Ausprobieren für Jung und Alt zeigen.“

Das Programm des Sicherheitsfestes 2018

Vor dem Rathaus erwartet die BesucherInnen heute volles Programm:

Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 steht bereit, Hundestaffeln von Polizei und Rettung zeigen in Shows, wie sie Leben retten. Rettungsteams zeigen Erste Hilfe. Auch die WEGA, die Einsatzgruppe Alarmabteilung der Wiener Polizei, zeigt ihr Können. Profis geben Tipps zu Sicherheit, Gesundheit und Sozialem.

Insgesamt sind rund 45 Organisationen beteiligt: „Die Helfer Wiens“ mit allen Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie zahlreiche befreundete Organisationen, wie die Wiener Linien, der Fonds Soziales Wien oder die ASFiNAG.

Für Kinder gibt es Hüpfburgen und Spielstationen. Außerdem stehen Snacks und Getränke bereit.

Alle Informationen zum Sicherheitsfest:

https://www.sicherheitsfest.at/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse