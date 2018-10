Robertshaw übernimmt CastFutura S.p.A.

Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Robertshaw, ein weltweit tätiges Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf Steuerungen und Lösungen für die Bereiche Haushaltsgeräte und gewerbliche Anwendungen fokussiert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit Star Capital SGR und anderen Aktionären unterzeichnet hat, um 100% der Anteile von CastFutura S.p.A., zu übernehmen, einem führenden Anbieter von Brenner-, Sicherheits- und Zündtechnikprodukten für die Bereiche Kochen und Heizen.

CastFutura hat sich seit seiner Gründung im Jahre 1969 mit innovativen und zuverlässigen Produkten für Gasanlagen einschließlich Brennern, Thermoelementen, Zündkerzen, Zündern und Schalterkabeln einen soliden Ruf mit überzeugender Erfolgsbilanz aufgebaut.

"Die CastFutura-Akquisition erweitert im Rahmen der Wachstumsstrategie von Robertshaw unsere Präsenz im Segment Kochen in Europa, Südamerika und dem Nahen Osten, und stärkt unser Engagement für unsere Kunden und für die Märkte, die wir bedienen", erklärt Mark L. Balcunas, CEO und President von Robertshaw.

Marco Bonfigli, CEO von CastFutura, sagt "Wir freuen uns, der Robertshaw Group beizutreten. Wir sehen dies als Chance, auf unseren Erfolgen aufzubauen und die Marktdurchdringung unserer Produktangebots weltweit zu verbessern".

CastFutura beschäftigt rund 750 Mitarbeiter und verfügt neben seiner Zentrale und dem Engineering Center im rund 48 Kilometer (knapp 30 Meilen) von Mailand entfernten Terno D'Isola (Italien) über 6 Produktionsstätten weltweit.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe.

Robertshaw wurde bei dieser Transaktion durch Hogan Lovells beraten. CastFutura wurde finanziell von William Blair und juristisch von Accinni, Cartolano & Associati beraten.

Informationen zu CastFutura S.p.A.

Das in Terno D'Isola, Italien, ansässige CastFutura bedient in erster Linie Kunden im Bereich Haushaltsgeräte und Heizung in Europa, dem Nahen Osten und Südamerika. Das Unternehmen ist marktführend bei Brennern, Thermoelementen, Zündkerzen, Zündern und Schalterkabeln für Kochfelder und Öfen sowie Zündelektroden für ein breites Spektrum von Heizungsanlagen, zu denen auch Standard- und hocheffiziente Brennwertheizkessel zählen. Weitere Informationen finden Sie unter www.castfutura.com.

Informationen zu Robertshaw

Robertshaw ist ein weltweit tätiges Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das erfolgskritische Komponenten zur Energieregulierung und Durchflusskontrolle für Großgeräte anbietet und sein Portfolio und seine Technologie auch für angrenzende Märkte und After-Sales-Kanäle einsetzt. Zu den Kernbereichen zählen Steuerungen für Waschmaschinen und Trockner, Spülmaschinen, Kühlschränke, Elektro- und Gasherde, Eismaschinen, Durchflussregler, Boiler, Gasventile für Etagen- und Zentralheizungen, und Temperatur- und Flüssigkeitsregler für die Automobilindustrie und den Off-Road-Bereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.robertshaw.com.

Rückfragen & Kontakt:

Andy Culver, andy.culver @ robertshaw.com, +1 630.260.3031, Büro: +1 800 304 6563

Logo - mma.prnewswire.com/media/774970/Robertshaw_Logo.jpg