Schönborn: Beteiligung von Frauen bei Synode muss größer werden

Kardinal im "Kathpress"-Interview in Rom: Jugendsynode "die beste", die er bisher erlebt hat - "Bei Missbrauch darf es keinerlei Toleranz geben"

Vatikanstadt (KAP) - "Dass die Beteiligung von Frauen bei einer Synode größer werden muss, darüber besteht - so glaube ich - große Einmütigkeit." - Das hat Kardinal Christoph Schönborn am Freitag im "Kathpress"-Interview in Rom betont. Zur ebenfalls diskutierten Frage, wer abstimmungsberechtigt sein soll, meinte der Kardinal wörtlich: "Die Synode ist eine Bischofssynode. In dieser Form hat Papst Paul VI. sie eingesetzt. Natürlich gibt es andere Formen von Synodalität - etwa in Diözesen. Die Frage der Abstimmung durch Nicht-Bischöfe ist, weil es eben eine Bischofssynode ist, ein offenes Thema." Mit dem Instrument einer Vorsynode habe Papst Franziskus die Beteiligung anderer Personengruppen, vor allem der Betroffenen, aber schon verbessert.

Insgesamt sei die am Sonntag zu Ende gehende Jugendsynode "die beste" gewesen, die er bisher erlebt habe. Das habe vor allem an den offenen Erfahrungsberichten der jugendlichen Auditoren gelegen. "Es ist am meisten gelacht worden, es war ein unglaublich herzliches Klima. Allein die Tatsache, dass 270 Bischöfe aus aller Welt drei Wochen lang jungen Menschen zuhören, ist für mich modellhaft", so der Kardinal, der bereits an fünf Bischofssynoden teilgenommen hat.

Zum Thema Missbrauch unterstrich Schönborn: "Das ist überall ein Thema. Nicht hinzuschauen, hilft nicht." Das Thema werde auch im Schlussdokument "vermutlich gut, klar und deutlich" angesprochen werden. Sich genau jetzt damit zu befassen, halte er für völlig richtig: "Eine solche Synode, bei der es auch um die richtige Begleitung junger Menschen geht, gehört zur Behandlung des Problems".

In der Kirche werde weltweit unendlich viel gute Jugendarbeit gemacht, "sie ist Medizin gegen den Missbrauch". Gleichzeitig sei klar: "Bei Missbrauch darf es keinerlei Toleranz geben".

Zu anderen kontroversen Themen sagte Schönborn: "Es ist heute möglich, unbeschwerter über Jugend und Sexualität zu sprechen. Gleichzeitig nimmt die Engführung auf Sexualität die Realität von Jugendlichen viel zu eng wahr." Es gehe um Beziehung und Beziehungsfähigkeit, "darum, Partnerschaft zu lernen". Darauf müsste mehr Gewicht gelegt werden.

Auswirkungen der Synode

Zu den genauen Auswirkungen der Synode könne er jetzt noch nichts sagen, so Schönborn weiter. Es werde sicher einen nachsynodalen Prozess geben - in einzelnen Ländern, Diözesen, aber auch weltweit. So habe auch die Familiensynode "tiefgreifend einiges verändert". "Es ändert sich der Blick auf Lebenssituationen", so Schönborn.

Die seit dem 3. Oktober in Rom tagende Bischofsversammlung geht am Sonntag zu Ende. Am Samstag sollen die teilnehmenden 270 Bischöfe über ein gut 40 Seiten starkes Abschlussdokument abstimmen, das die Ergebnisse ihrer Beratungen zusammenfasst. An diesen Beraten waren zusätzlich knapp 50 meist jugendliche Auditoren sowie weitere Experten beteiligt; diese durfen mitdebattieren, haben aber kein Stimmrecht.

((ende)) GPU

Copyright 2018, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at