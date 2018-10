Ottenschläger: Aktives Beteiligungsmanagement wichtig, um Standort Österreich zu stärken

Neue Flexibilität für ÖBAG, Minderheitsbeteiligungen nach Ermächtigung des Finanzministers einzugehen, ist immense Verbesserung

Wien (OTS) - „Mit der ÖBAG bekommt Österreich ein Beteiligungsmanagement, das den Namen auch verdient. Aus einem reinen Verwaltungsapparat wird jetzt eine Organisation, die Österreich als Eigentümer und Aktionär positioniert. Sie erhält nach Ermächtigung durch den Finanzminister die nötige Flexibilität, um Minderheitsbeteiligungen einzugehen, die von strategischer Bedeutung sind und die Wertschöpfungskette in Österreich erhalten. Die direkte Entsendung von Experten der ÖBAG in die Aufsichtsorgane der Unternehmen ist wichtig, um den Informationsfluss zu gewährleisten und rechtzeitig in Entscheidungen eingebunden zu sein“, sagt ÖVP-Infrastruktursprecher Andreas Ottenschläger zum Gesetz, das von Finanzminister Hartwig Löger in Begutachtung geschickt wurde. Positiv sieht Ottenschläger auch die Regelung, dass in Unternehmen mit Syndikaten der Vorsitz im Aufsichtsrat von der ÖBAG übernommen werden soll.

Andreas Ottenschläger begrüßt auch, dass „das neue Konstrukt europäischen Trends vollinhaltlich entspricht und die richtige Antwort auf immer komplexere und dynamischere Marktbedingungen für die Unternehmen ist“.

„Mit 102.000 Arbeitsplätzen, einem Beitrag zum Bundesbudget von in Summe mehr als 5 Milliarden Euro und hohen Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung bündeln wir eine Vielzahl an wichtigen Leitunternehmen in der ÖBAG. Mit der Maxime, den Wert der Unternehmen zu steigern, können wir erreichen, dass auch diese Zahlen nach oben gehen. Mit dem neuen Gesetz sehe ich die nötigen Voraussetzungen geschaffen, um dieses Ziel zu erreichen, weil ich mir von einem aktiven Beteiligungsmanagement verspreche, dass die Interessen Österreichs besser wahrgenommen werden“, sagt der ÖVP-Abgeordnete Andreas Ottenschläger abschließend.

