Joseph Binder Symposium 2018: »Skizzen. Ideen aus dem Handgelenk«

Das Joseph Binder Symposium für Illustration widmet sich am 9. November 2018 im designforum Wien der Skizze als elementarem Entwurfs- und Denkmittel.

Wien (OTS) - Das diesjährige Joseph Binder Symposium von designaustria – Interessenvertretung & Wissenszentrum für Design, widmet sich der Skizze als elementarem Entwurfs- und Denkmittel, als zeichnerischem Schöpfungsakt und als gestalterischer Anfangsprobe aufs sichtbare Exempel. Welches sind die Vorzüge des schnellen Strichs? Worin liegt der kreative Überschuss im noch nicht Festgelegten und doch schon Sichtbaren? Die ersten Umrisse bei der Formfindung haben mitunter auf einem Schmierzettel Platz. Ob als vorbereitender Entwurf oder grafische Fingerübung, das Skizzieren als erste Visualisierung einer Idee aus dem Handgelenk ist nicht nur ein zeichnerischer Nukleus für Illustrationen. Es ist auch ein Schlüssel zum Verständnis gestalterischer Prozesse überhaupt: in der angewandten Illustration und der bildenden Kunst, in der Mode und in der Architektur, im wissenschaftlichen und technischen Entwerfen. Die Einladung der beiden Keynote Speaker Tex Rubinowitz und Nana Swiczinsky, sowie die Auswahl der zwölf RednerInnen orientiert sich an der prägnanten Vielseitigkeit der individuellen Zugänge und der fachlichen Anwendung des Skizzierens.

Keynotes von Tex Rubinowitz und Nana Swiczinsky.

Mit Cora Akdogan, Stefan Bachmann, Sandra Biskup, Solmaz Farhang, Alexander Fuehrer, Marie-Pascale Gafinen, Florine Glück, Thomas Grundnigg, Doris Lang, Cécile Noël, Julia Weithaler und Stefan Willerstorfer.

Moderation: Jürgen Schremser

SYMPOSIUM: FREITAG, 9. NOVEMBER 2018

14 –19 Uhr, designforum Wien

Ort: designforum Wien im MQ, Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Wien

Teilnahmegebühren: Regulär: 60 € (inkl. 20% USt.)

Ermäßigt: 40 € (inkl. 20% USt.) für StudentInnen.

Anmeldungen sind bis 2. November 2018 an katrin.weber@designaustria.at möglich.

DOWNLOAD Sujet Credit: Florine Glück

DOWNLOAD Tex Rubinowitz

DOWNLOAD Nana Swiczinsky





Über Joseph Binder

Das Symposium ist nach Joseph Binder (1898 – 1972) benannt, der mit seiner eindrucksvollen Formensprache das Grafikdesign in seiner Heimat Österreich und später auch in den Vereinigten Staaten prägte.



Rückfragen & Kontakt:

Tamara König

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

designaustria im designforum Wien

E: presse @ designaustria.at