TKG: „Alles Gute zum Nationalfeiertag“

Es lebe die Republik Österreich! Wir brauchen mehr "Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt"

Wien (OTS) - Für die Türkische Kulturgemeinde in Österreich bedeutet Demokratie vom Volk gewählte Regierung und Republik dem Gemeinwohl dienende Politik. Es ist wichtig, dass Österreichs Engagement für Frieden, für Menschenrechte und Menschenwürde auch global vertreten wird.



Nach dem 26. Oktober 1955 konnte Österreich auch darangehen ein Instrument aufzubauen, das die Aufgabe hatte, die neu erreichten

Werte Frieden, Freiheit, Rechtsstaat, Säkularität, Gewaltenteilung und Unabhängigkeit zu schützen und souveränes Österreich zu verteidigen. Deswegen brauchen wir mehr "Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt"



Deswegen ist die Nationalfeiertag für die TKG Tag des Friedens.

Es lebe die Republik Österreich!

Alles Gute zum Nationalfeiertag

