Toto: Dreifachjackpot – am Wochenende geht es um 190.000 Euro

2 Zwölfer und zweimal Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Da es in der Toto Runde 43A abermals keinen Dreizehner gegeben hat, geht der Jackpot in eine weitere Runde, und am Wochenende wird ein Dreifachjackpot ausgespielt. Im Dreizehner-Gewinntopf werden dann rund 190.000 Euro liegen.

Zwei Spielteilnehmern gelang es, einen Zwölfer zu tippen und damit jeweils rund 5.000 Euro zu gewinnen. Ein Steirer war dabei mit dem System 670 erfolgreich (er tippte Spiel 10 nicht richtig, rechnete also nicht mit dem Unentschieden zwischen Club Brügge und AS Monaco), ein Niederösterreicher tippte mit dem Systemspiel-Programm „System Champion“ und scheiterte an Spiel 1 (Rapids Niederlage bei Villarreal).

In der Torwette gelang es keinem Spielteilnehmer, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Damit heißt es Jackpot im ersten und auch im zweiten Gewinnrang.

Annahmeschluss für die Runde 43B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 43A:

DrJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 175.645,94 – 190.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 4.969,00 35 Elfer zu je EUR 63,00 270 Zehner zu je EUR 16,30 2.642 5er Bonus zu je EUR 0,60

Der richtige Tipp: 1 2 1 X 1 / X X 2 X X 1 2 2 1 X 2 X 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 37.680,96 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 677,66 Torwette 3. Rang: 19 zu je EUR 44,50 Hattrick: JP zu EUR 110.099,46

Torwette-Resultate: +:0 0:1 1:0 +:+ +:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



www.lotterien.at

www.win2day.at