Verletzte Personen bei Verkehrsunfällen

Wien (OTS) - Datum: 25.10.2018

Uhrzeit: 13.30 Uhr, 18.00 Uhr

Adresse: 9., 22.,

In der Breitenleer Straße (22.) ist es am 25. Oktober 2018 um 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Zuge eines Abbiegevorgangs kam es zu einem Zu-sammenstoß zweier Fahrzeuge, wodurch eine 36-jährige Frau verletzt wurde. Sie zog sich leichte Verletzungen im Rückenbereich zu.

In der Lazarettgasse (9.) ist es ebenfalls am 25. Oktober 2018 um 18.00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fahrzeuglenker und einem Radfahrer gekommen. Der Pkw-Lenker fuhr sein Fahrzeug nach eigenen Angaben in Richtung einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand. Ein Radfahrer (32 Jahre alt) bremste abrupt ab und kam zu Sturz. Der Mann zog sich Prellungen und Hautabschürfungen zu.

