Wirecard und MBILLS digitalisieren Zahlungen in Slowenien

MBILLS gehört zu Petrol, dem größten Energie- und Handelsunternehmen des Landes / Einer halben Million Kunden wird die App angeboten

Aschheim (München)/Ljubljana (München)/Ljubljana (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer digitaler Finanztechnologie, präsentiert gemeinsam mit dem slowenischen FinTech-Unternehmen MBILLS eine innovative Erweiterung für die Mobile Wallet App mBills. Das Unternehmen MBILLS gehört mehrheitlich zu Petrol, dem größten Energie- und Einzelhändler in Slowenien mit rund vier Milliarden Euro Jahresumsatz und einer halben Million Teilnehmer am Loyalty-Programm, denen die neue App-Lösung angeboten wird. Nutzer der mBills-App können mit der von Wirecard ausgestellten Debit-Mastercard, die mit ihrem mobilen Wallet auf dem Smartphone verbunden ist, vor Ort an fast 50 Millionen Verkaufsstellen weltweit und online bezahlen.

In Slowenien, wo rund 80 Prozent der Zahlungen noch in bar erfolgen, besteht ein großes Potenzial für digitale und mobile Zahlungen. Laut einer Umfrage des Juniper Research Institute wurden die weltweiten Ausgaben für mobile Wallets bereits 2017 auf 1,35 Billionen US-Dollar geschätzt - ein Plus von rund 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dank des Erfolgs von mobilen Wallets steigt die Akzeptanz von Mobile Payment kontinuierlich.

Mag. Primoz Zupan, Direktor von MBILLS, sagt: "Unsere Leistungen haben mobile Geldbörsen in Slowenien bisher als wettbewerbsfähige Lösungen für Bargeld positioniert, und das schneller als von vielen erwartet. Langfristig werden sie aber von der breiten Masse nur genutzt, wenn sie echten Mehrwert bietet. Die Lösung von MBILLS und Wirecard vereint gleichzeitig das Beste aus beiden Welten: Die Vorteile einer Kartenlösung mit einer smarten, digitalen App auf dem Smartphone oder dem Tablet."

Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Die neue Zahlungsfunktion ist wesentlich im Mobile-Wallet-Ökosystem von mBills - und eine Kernkompetenz von Wirecard. Die Mobile Wallet App von MBILLS und Wirecard bietet seinen Nutzern eine State-of-the-art-Lösung und leistet damit einen wichtigen Beitrag, Anwender für digitale Payment-Lösungen zu begeistern. Wir freuen uns, dass wir MBILLS und damit Petrol bei der Digitalisierung von Zahlungsprozessen unterstützen zu können."

Wirecard und MBILLS bieten eine vollwertige, mobile und digitale Payment-Lösung an. Erste Stichproben und Download-Rezensionen in Slowenien zeigen, dass diese Lösung mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und einfachen Handhabung sehr geschätzt wird. Die neue Mobile-Wallet-Lösung - inklusive der physischen Mastercard - steht aktuell bereits allen Android- und iOS-Nutzern zur Verfügung.

Von der Begleichung monatlicher Rechnungen über Zahlungen am Point of Sale und Peer-to-Peer-Überweisungen bis hin zur Bezahlung von Online-Käufen und der Verwaltung von Treuekarten: mBills macht das Smartphone somit zur zentralen Schnittstelle für die tägliche Finanzplanung. Alle Funktionen - von der Bestellung bis zur Aktivierung der Karte, der Verwaltung aller Ausgaben bis hin zur Festlegung von Transaktionslimits oder dem Aktivieren oder Sperren von Zahlungen im Ausland - sind mobil und jederzeit verfügbar. Auch eine genaue Aufstellung aller Ausgaben und die damit verbundene Kosten- und Budgetkontrolle für den Nutzer sind Teil des Funktionsumfangs. Nach jeder Transaktion wird eine kostenlose Benachrichtigung an den Nutzer versendet. Die mBills-Mastercard lässt sich bequem in der App beantragen und ist mit dem eigenen mBills-Konto der Benutzer verknüpft.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über MBILLS:

MBILLS, E-Money and Payment Services, Ltd. (MBILLS d.o.o.) ist ein slowenisches FinTech-Unternehmen, bekannt durch seine preisgekrönte mobile App und die mobile Plattform mBills (www.mbills.si) für einfache und schnelle Zahlungen, bei denen das Smartphone des Benutzers zu seiner mobilen Geldbörse wird. Im Dezember 2017 wurde MBILLS von Petrol, d.d., dem führenden slowenischen Energieunternehmen, mehrheitlich übernommen, das der wichtigste strategische Lieferant von Öl und anderen Energieprodukten für den slowenischen Markt ist. Durch ein ausgedehntes Vertriebsnetz von eigenen Tankstellen versorgt Petrol die Fahrer auf slowenischen Straßen und Autobahnen mit einer breiten Palette von Automobilgütern und -dienstleistungen sowie einer breiten Auswahl an Haushalts- und Lebensmittelprodukten und anderen Waren. Das Kerngeschäft der Petrol Group sind die Ölhandelsaktivitäten. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil von Benzin gegenüber potenziellen Wettbewerbern ist sein ausgedehntes Netz von 464 modernen Tankstellen in Slowenien und im Ausland. Die Hauptentwicklungsrichtung der Petrol-Gruppe ist die Einführung neuer Energieaktivitäten, insbesondere der Verkauf von Gas, Wärme und Strom, langfristig aber auch von erneuerbaren Energiequellen.

