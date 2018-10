Dr. Lui Che-woo, Chef der K. Wah Group, spendet 200 Millionen RMB für Gebäude für biomedizinische Forschung an der Tsinghua-Universität

Peking (ots/PRNewswire) - Dr. Lui Che-woo, Chef des chinesischen Konzerns K. Wah Group und Direktor der LUI Che Woo Charity, hat erklärt, dass er 200 Millionen RMB an die Tsinghua-Universität für die Erweiterung des Gebäudes für biomedizinische Forschung der Tsinghua-Universität spendet. Dadurch sollen Forschung und Lehre für Fakultätsmitglieder und Studierende verbessert und die Entwicklung der medizinischen und pharmazeutischen Forschung und verwandter Disziplinen an der Tsinghua-Universität unterstützt werden. Die zwei neuen Blocks wurden "Lui Che Woo Building" getauft, um Dr. Lui für seinen Enthusiasmus und seinen Beitrag zur Förderung der Tsinghua-Universität zu würdigen.

Idee der Inklusivität in Diversität wird mit Lehrkräften und Studenten im Forum diskutiert

Die Unterzeichnungszeremonie für das Lui Che Woo Building des Gebäudes für biomedizinische Forschung der Tsinghua-Universität fand heute an der Tsinghua-Universität in Peking statt. Professor Chen Xu (Kanzlerin) und Professor Yang Bin (Vizepräsident) unterzeichneten den Spendenvertrag mit Dr. Lui im Namen der Tsinghua-Universität und der Stiftung für Bildung der Tsinghua-Universität. In Anerkennung seiner großzügigen Spenden und unermüdlichen Arbeit zur Förderung der biomedizinischen Forschung wurde Dr. Lui eine Spendenurkunde überreicht.

Dr. Lui erklärte in seiner Rede, was ihn zu der Spende bewegte: "Die Tsinghua-Universität ist der akademischen Spitzenleistung und sozialen Verantwortung verpflichtet und will eine Universität von Weltrang werden. Ihr Motto der 'Förderung von Tugenden und persönlichem Wachstum' steht in Einklang mit meinen eigenen Vorstellungen von Bildung. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, den Bau des Gebäudes für biomedizinische Forschung zu unterstützen. Mit ihrer Fakultät für Biowissenschaften, Fakultät für Medizin und Fakultät für Pharmaforschung gehört die Tsinghua-Universität zu den tonangebenden akademischen Institutionen in China. Ich hoffe, dass mit dieser Spende die akademische Erforschung und die Anwendungen innovativer wissenschaftlicher Technologien vorangebracht werden und ein Beitrag zur Entwicklung unserer Nation geleistet wird."

Zhang Xiaoming, Direktor des Büro für Hongkong- und Macao-Angelegenheiten beim chinesischen Staatsrat, Qiao Xiaoyang, ehemaliger stellvertretender Generalsekretär des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Yu Jianming, stellvertretende Direktorin der Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront, Büro für auswärtige China-Angelegenheiten des chinesischen Staatsrats, Qiu Wei, stellvertretende Direktorin der Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront, Büro für Hongkong, Macao- und Taiwan-Angelegenheiten, Hu Zhengyue, ehemaliger Kommissar des Büros des Kommissars des Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Volksrepublik China in der Sonderverwaltungszone Macao, Wang Lianduan, geschäftsführender stellvertretender Direktor des ersten Büros des nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, Liu Wenda, stellvertretender Direktor der Verbindungsstelle des Büros für Hongkong- und Macao-Angelegenheiten des chinesischen Staatsrats, Qu Chaoqun, stellvertretender Direktor der Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront, Büro für Hongkong, Macao- und Taiwan-Angelegenheiten, Lui Chiu Kam Ping, Paddy Lui, stellvertretende Direktorin von K. Wah International Holdings Limited, Professor Chen Yinghua, Sekretär des Bildungsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas, Fakultät für Biowissenschaften, Professor Wang Xinquan, Prodekan der Fakultät für Biowissenschaften, Professor Hong Bo, Sekretär des Bildungsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas, medizinische Fakultät, Professor Zhang Jingren, Prodekan der medizinischen Fakultät, Professor Liu Qingfei, Sekretär des Bildungsausschusses der Kommunistischen Partei Chinas, Fakultät für Pharmaforschung, Yuan Wei, Generalsekretärin der Stiftung für Bildung der Tsinghua-Universität, Li Bing, stellvertretender Generalsekretär der Stiftung für Bildung der Tsinghua-Universität, und Mitglieder der Geschäftsführung der K. Wah Group wohnten zusammen mit 150 Fakultätsmitgliedern und Studierenden dem wichtigen Moment bei.

Professor Chen Xu, Kanzlerin der Tsinghua-Universität, erklärte: "Dr. Lui unterstützt mit dem Bau des neuen 'Lui Che Woo Building' für medizinische Forschung in großzügiger Weise unsere Universität. Es ist ein Beispiel seines Engagements für Bildung und seiner innigen Beziehung zu Tsinghua. Ich bin überzeugt, dass das 'Lui Che Woo Building' einen wichtigen Grundstein legt, damit sich Tsinghua als medizinische Universität von Weltrang etablieren kann."

Nach der Unterzeichnungszeremonie fand ein Symposium mit Dr. Lui und Professor Yang Bin (Vizepräsident der Tsinghua-Universität) statt, das von Professor Long Denggao moderiert wurde, Direktor des Centre for Chinese Entrepreneur Studies. Dr. Lui berichtete über seine Erfahrungen als Unternehmer und teilte die Idee der Inklusivität in Diversität mit Fakultätsmitgliedern und Studierenden. Er trug seine Überzeugungen und Einblicke vor, die ihn dazu bewegt haben, den internationalen Preis "LUI Che Woo Prize -- Prize for World Civilisation" ins Leben zu rufen. Er appellierte an die Studierenden, sich stärker für das aktuelle Weltgeschehen zu interessieren und eine globale Geisteshaltung anzunehmen, um sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Dr. Lui hielt eine Fragestunde mit Studierenden der Tsinghua-Universität, und das Symposium endete mit einem herzlichen Applaus des Publikums und der Überreichung eines Blumenstraußes an Dr. Lui durch eine Vertreterin der Studierendenschaft.

Dr. Lui hat sich schon immer in beispielloser Weise für die Förderung von Biomedizin und Bildung eingesetzt. 2015 rief er in Hongkong den "LUI Che Woo Prize -- Prize for World Civilisation" ins Leben. Dieser erste internationale, sektorübergreifende Innovationspreis seiner Art für den Fortschritt der Weltzivilisation wird jährlich vergeben und will Menschen dazu ermutigen, eine Welt mit mehr Harmonie zu schaffen. Mit dem Preis werden besondere Verdienste von Personen und Organisationen rund um den Globus ausgezeichnet und die Fortsetzung dieser Arbeit zur Förderung einer nachhaltigen globalen Entwicklung, des Wohls der Menschheit und einer positiven Lebenshaltung und Lebensenergie bestärkt. Xie Zhenhua, Alumni der Tsinghua-Universität und Vorsitzender des Ausschusses für Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, der im Rahmen des "LUI Che Woo Prize -- Prize for World Civilisation" 2017 mit dem "Preis für Nachhaltigkeit" ausgezeichnet wurde, spendete das gesamte Preisgeld an die Tsinghua-Universität. Damit soll ein "Global Climate Governance and Green Development Fund" aufgelegt werden, um die internationale Kooperation bei der Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien und verantwortlichen Klimapolitik voranzubringen, entsprechende Projekte zu entwickeln und Stipendien einzurichten. Ziel ist die Unterstützung von Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels und der verantwortlichen Klimapolitik im Allgemeinen.

Das geplante Gebäude für biomedizinische Forschung wird in erster Linie von der Fakultät für Biowissenschaften für Lehre und wissenschaftliche Forschung in den Bereichen Biowissenschaften, Medizin, Pharmaforschung und anderen fachübergreifenden Feldern genutzt. Führende wissenschaftliche Forschungsinstitutionen wie Beijing Advanced Innovation Centre for Structural Biology, McGovern Institute for Brain Research und National Centre for Protein Science werden ebenfalls dort angesiedelt sein. Das Lui Che Woo Building mit Blocks C und D dient der Lehre und wissenschaftlichen Forschung bei Entwicklungen in der Pharmaforschung und fachübergreifenden Feldern der Biowissenschaften. Es ist auch das Zuhause von wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen wie Global Health Drug Discovery Institute (Peking), Tsinghua Pharmaceutical Innovation Centre und Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine.

Informationen zur K. Wah Group

K. Wah Group wurde 1955 von Dr. Lui Che-woo gegründet, der aus dem Unternehmen einen multinationalen Konzern machte. Das Kerngeschäft umfasst Immobilienentwicklung und -anlagen, Vergnügungs- und Freizeit-Resorts, Gastgewerbe und Baumaterialien. Die Präsenz des Konzerns erstreckt sich auf Kontinentalchina, Hongkong, Macao, Südostasien und große Städte in den USA. Zu dem Konzern gehören zwei Top-Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden: K. Wah International Holdings Limited ("KWIH"; HK-Aktienkürzel: 00173) und Galaxy Entertainment Group Limited ("GEG"; HK-Aktienkürzel: 00027, ist auch im Hang Seng Index vertreten). Weitere bedeutende Tochtergesellschaften sind Stanford Hotels International und K. Wah Construction Materials Limited sowie die US-amerikanische Stanford Hotels Corporation and Cresleigh Homes. Der Konzern besitzt über 200 Tochtergesellschaften und beschäftigt weltweit fast 30.000 Mitarbeiter.

