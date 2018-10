Nationalrat – Duzdar: Saudi-Zentrum muss geschlossen werden

„Glaube nicht daran, dass das Zentrum reformiert werden kann“ – Fall Kashoggi ist Weckruf

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar begrüßt heute, Donnerstag, im Nationalrat, dass seitens des Außenministeriums der Druck auf das Saudi-Zentrum KAICIID (König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog) erhöht werden soll. Sie glaubt aber nicht mehr daran, dass es möglich sei, das Zentrum zu reformieren: „Seit 2015 wird von einer Neuaufstellung des Zentrums gesprochen. Es ist an der Zeit, dass das Zentrum geschlossen wird oder Österreich zumindest austritt.“ Das Zentrum bekenne sich zwar zu Menschenrechten, hat sich aber niemals kritisch zu Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien geäußert. Während von österreichischen und europäischen Populisten der politische Islam als Thema rauf und runter gespielt werde, werde bei Saudi-Arabien ein Auge zugedrückt. Bei einem Land, das einer der größten Exporteure von religiösem Fanatismus sei. Besonders auch der frühere Außenminister und jetzige Kanzler Kurz spiele dieses doppelbödige Spiel. Der Grund seien Erdöl- und Waffengeschäfte. „Man schaut weg für den Profit und wirtschaftlichen Interessen“, so Duzdar. Der Fall Khashoggi sei ein Weckruf gewesen und Anlass, das Verhältnis zu Saudi-Arabien zu hinterfragen. **** (Schluss) ew

