Ausgezeichnet: 2 Hauben für das Hotel Post in Lermoos

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Post Lermoos hat sich mit 2 Hauben und 15 Punkten von Gault&Millau an die Spitze der Tiroler Hotelbetriebe gekocht.

Alpine Haute Cuisine mit frischen Inspirationen aus der ganzen Welt, so koche ich am liebsten Thomas Strasser

Wir freuen uns ganz besonders über diese Auszeichnung und sind stolz auf die täglich großartige kulinarische Leistung Thomas Strassers und seinem Team", so die Gastgeber-Familie Angelika und Franz Dengg.

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Post Lermoos hat sich an die Spitze der Tiroler Hotelbetriebe gekocht. Küchenchef Thomas Strasser hat einmal mehr bewiesen, dass er als haubengekrönter Koch weiß, was zum ausgezeichneten Genuss gehört. Von Gault&Millau 2019 wurden ihm und seinem Küchenteam nun zwei Hauben verliehen und das zurecht. Was zurzeit im Hotel Post in Lermoos geboten wird, beschreibt Gault&Millau das raffinierte 10-Gänge-Menü als „großes Fine-Dining-Kino“ und vergibt dafür 15 von 20 Punkten.

Haubenkoch aus Leidenschaft

Dass Thomas Strasser ein „geborener Haubenkoch“ ist, war schon früh zu erkennen. Bereits im Elternhaus war er oft in der Küche zu finden. Dort wurde gern und viel gekocht, vor allem regional. Diese Heimatverbundenheit findet sich heute in der Gourmet Stube im Hotel Post in Lermoos. Küchenchef Thomas Strasser setzt auf Neuinterpretationen von traditionellen Gerichten, lässt seine Erfahrungen aus seinen Auslandsaufenthalten in Australien und Südamerika mit in die Kreationen einfließen. Der Meister- und Chefkoch der Post Gourmet Stube legt besonderen Wert auf Regionalität und Saisonalität – und das schmeckt man. „Alpine Haute Cuisine mit frischen Inspirationen aus der ganzen Welt, so koche ich am liebsten“ , sagt Thomas Strasser, der die Hotel Post Lermoos Küche seit ca. zwei Jahren erfolgreich leitet. Ehrliche Küche mit dem Besten der Region darf ruhig mit unerwarteten Gaumenfreuden begeistern.

Ausgezeichneter Genuss in Lermoos

Die Gault&Millau-Auszeichnung der Hotel Post-Küche mit zwei Hauben sowie 15 von 20 möglichen Punkten, und somit 2 Punkte mehr als im Vorjahr, zeugen von der Leidenschaft und Perfektion des Küchenchefs Thomas Strasser und seinem Team. Neben den zwei Hauben von Gault&Millau wurde das Hotel Post auch im österreichischen Gourmet-Guide À la Carte mit 92 von 100 Punkten sowie als einer der besten Weinkeller Tirols ausgezeichnet. Das unterstreicht die kreative, hochqualitative Küche, das international angesehene Weinangebot sowie den exklusiven Service.

„Wir freuen uns ganz besonders über diese Auszeichnung und sind stolz auf die täglich großartige kulinarische Leistung Thomas Strassers und seinem Team“, so die Gastgeber-Familie Angelika und Franz Dengg.

4-Sterne-Superior Hotel Post Lermoos

Inmitten der Tiroler Zugspitz Arena befindet sich das Hotel Post Lermoos in traumhafter Lage mit Blick auf die Sonnenseite der Zugspitze. Als Mitglied der renommierten „Best Alpine Wellness Hotels“ sowie „Genießerhotels“ bietet das Hotel Post Lermoos alpinen Luxus, kulinarische Genüsse und Wellness für anspruchsvolle Gäste. Das Hotel verfügt über 59 Suiten, ein Luxus-Penthouse sowie 16 Suiten im nebenan gelegenen historischen Postschlössl. Der Weinkeller mit über 1.000 Positionen gehört zu den besten Österreichs. Der Post Alpin SPA und die Vitalwelt bieten ein preisgekröntes Wellness-Erlebnis auf 3.000 m². Highlight ist das neue Zirben-Panorama-Saunahaus mit Ruhe-Traum-Raum, offenem Kamin und Blick auf die Zugspitze. Erst kürzlich wurde der Post Alpin SPA dafür mit 3 Lilien und 17 Punkten vom RELAX Guide ausgezeichnet.

Kontakt:

Hotel Post Lermoos

Angelika & Franz Dengg

Kirchplatz 6

A-6631 Lermoos, Tirol

+43 5673 2281 0

welcome @ post-lermoos.at

www.post-lermoos.at



