Lindner/Yilmaz: SPÖ kritisiert Rassismus der FPÖ-Kampagne

SPÖ-Abgeordnete fragen Bundeskanzler Kurz: „Stimmt die ÖVP dieser rassistischen Kampagne zu?“ SPÖ-Abgeordnete fragen Bundeskanzler Kurz: „Stimmt die ÖVP dieser rassistischen Kampagne zu?“

Wien (OTS) - SPÖ-Gleichstellungssprecher Mario Lindner und SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz kritisieren die FPÖ-Kampagne zur Streichung der Familienbeihilfe für Kinder im Ausland. „Die freiheitlichen Arbeitnehmer bewerben die Streichung der Familienbeihilfe, die im Übrigen EU-rechtswidrig ist mit einem dunkelhäutigen Mädchen, das ein Kopftuch trägt. Wir sind erschüttert über diesen Rassismus, diese Demagogie und diese Hetze“, so die Abgeordneten. ****

„Eine schwarze Muslimin und kopftuchtragende Mädchen müssen für die Bewerbung der Streichung der Familienbeihilfe herhalten. Die FPÖ heizt die Stimmung gegen Muslime im Land an, spaltet die Gesellschaft, schürt Ressentiments auch in dem Wissen, dass die Familienbeihilfe ausschließlich in EU- beziehungsweise EWR-Staaten gehen kann, 90 Prozent der im Ausland bezogenen Familienbeihilfe gehen nach Ungarn, Slowakei, Polen und Rumänien“, so Lindner. „Es ist eine selten dagewesene Lügen- und Hetzkampagne in der Zweiten Republik“, so Yilmaz. „Die SPÖ fordert Bundeskanzler Kurz auf, Stellung zu beziehen und diese Kampagne der FPÖ aufs Schärfste zu verurteilen“, so die SPÖ-Abgeordneten. (Schluss) rm

