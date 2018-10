„IM ZENTRUM“: Mehr Heer – Soll Österreich aufrüsten?

Am 28. Oktober um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bereits zum 23. Mal ist die Wiener Innenstadt am Nationalfeiertag Schauplatz einer großen Bundesheer-Präsentation. Neben der Angelobung von Rekruten wird die Armee Tausenden Besuchern ihr Leistungsspektrum vorführen. Panzer, Flieger, Raketen und Kanonen können besichtigt werden. Welchen Stellenwert hat Österreichs Heer in Zeiten abnehmender direkter militärischer Bedrohungen und neuer Herausforderungen auf europäischer und internationaler Ebene? Was ist das Selbstverständnis des Bundesheeres? Eine „bewaffnete Macht, bei der es auch ums Schießen geht“, wie der Generalstabschef sagt, oder eine Truppe, die sich auf Katastrophenschutz, internationale Friedenseinsätze und Cyber-War-Bekämpfung zu spezialisieren hat? Sind die Kosten gerechtfertigt, die im europäischen Vergleich ohnehin recht bescheiden sind? Wird das Geld richtig investiert – Stichwort Ausrüstung, Panzer und neue Abfangjäger? Muss Österreich überhaupt aufrüsten oder eher abrüsten und Lösungen im EU-Verbund suchen, um angemessen auf mögliche Bedrohungen reagieren zu können? Und wie verträgt sich das mit der Neutralität? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 28. Oktober, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner „IM ZENTRUM“:

Robert Brieger

Chef des Generalstabes

Werner Fasslabend

ehem. Verteidigungsminister ÖVP

Fritz Klocker

stv. Vorsitzender Milizverband

Conrad Seidl

Journalist, „Der Standard“

Marijana Grandits

Friedensforscherin, Universität Wien

