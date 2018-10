Nationalrat - Schieder für Schließung des Abdullah-Zentrums und Waffenexportverbot nach Saudi-Arabien

"Österreich muss ein klares Zeichen für Menschenrechte und gegen das Regime in Saudi-Arabien setzen"

Wien (OTS/SK) - Der außenpolitische Sprecher der SPÖ, Andreas Schieder, spricht sich unmissverständlich für ein Verbot von Waffenexporten nach Saudi-Arabien und für die Schließung des Abdullah bin Abdulaziz Zentrums in Wien aus. "Österreich muss ein klares Zeichen für Menschenrechte und gegen das Regime in Saudi-Arabien setzen", sagte Schieder am Donnerstag im Nationalrat in der Diskussion eines Dringlichen Antrags der Liste Pilz gegen das Abdullah-Zentrum. ****

Schieder erinnerte daran, dass Saudi-Arabien drei Wochen, also bis heute, gebraucht hat, um überhaupt einzugestehen, dass in der saudischen Botschaft in Istanbul der Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde. Fast so schwer hat sich auch US-Präsident Trump getan, um die Tatsache anzuerkennen. Schieder vermutet, dass die Aussicht auf Milliarden-teuere Rüstungsgeschäfte hier den Blick trübt.

Der außenpolitische Sprecher der SPÖ machte klar, dass seit der saudische Kronprinz die Geschäfte führt, alle Menschen in Saudi-Arabien, die sich für die Versammlungsfreiheit einsetzen, die für Frauenrechte eintreten, alle, die ein freies offenen Leben haben möchten, vom Regime verfolgt werden. "FrauenrechtsaktivistInnen wurden zu Hunderten eingesperrt, 108 Menschen wurden heuer hingerichtet, unmenschliche Strafen wie Auspeitschungen werden verhängt, Folter wird permanent eingesetzt."

"In dieser Situation braucht es klare Reaktionen", sagte Schieder. Und klar brauche es auch Dialog, aber der höre dann auf, "wenn das Abdullah-Zentrum zu einem Feigenblatt für ein menschenfeindliches Regime" wird. Wie Schieder klarmachte, sei die Lage in Saudi-Arabien seit der Gründung des Zentrums nicht besser geworden.

"Ich bin der Meinung, der ich immer war. Österreich muss raus aus dem Vertrag, das geht völkerrechtlich, das sollten wir heute hier in die Wege leiten", betonte Schieder.

Auch beim Waffenexport will Schieder eine klare Entscheidung. Im Hinblick auf den Krieg im Jemen fragte Schieder: "Wollen wir Waffen diesem Regime für diesen Zweck verkaufen? Nein." Er spricht sich für das Verbot aus. "Profit darf nicht wichtiger sein als die Menschrechte." (Schluss) wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at