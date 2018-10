Fotoausstellung eröffnet - COME AWAY von Karin Gasser

Vernissage in den Räumen der Deutschen Handelskammer in Österreich am Schwarzenbergplatz mit mehr als 100 interessierten Gästen

Wien (OTS) - Im Alltäglichen das Wunderbare und Schöne zu sehen, prägt die Arbeiten der ambitionierten Amateurfotografin Karin Gasser, für die das Reisen und Kennenlernen anderer Kulturen und Menschen zum Schönsten im Leben gehört.

Karin Gasser, die vor 12 Jahren ihre Liebe zur Fotografie entdeckt hat, präsentiert aus ihrem Archiv von 60.000 Fotos eine Auswahl von 33 Bildern in verschiedenen Formaten und technischen Verarbeitungen. Entstanden sind die Aufnahmen in China, Sri Lanka, Mauritius, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Marokko, Deutschland und Österreich zwischen 2011 und 2018.

Ihr Motto im Umgang mit ihrer Kamera und ihrem iPhone lautet: „Das Auge ist wichtiger als die Technik“.

Die studierte Pädagogin und Ethnologin war als Museumspädagogin in Graz, als Fachtherapeutin für Kognitives Training in einer neurologischen Klinik in Konstanz am Bodensee, als Psychologische Beraterin und als Therapeutin für Alzheimer-Patienten in einer Seniorenresidenz in München tätig.

Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK), Thomas Gindele, begrüßte unter den zahlreichen prominenten Gästen u.a. den Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke mit Gattin, DHK-Vizepräsident Günter Thumser, Hotel Astoria-Chefin Elisabeth Gürtler, Unternehmer Hans, Petra und Freddy Schmid, die Schweizerhaus-Chefs Karl und Hanni Kolarik, Merz Austria-Chef Karsten Schlemm, Bildungsexpertin Valerie Höllinger, Professor Walter und Sylvia Barfuss, Tiffany-Chefin Monika Wiltschnigg mit Ehemann Manfred Wiltschnigg von Galleon Capital, Sibylle Dolecek-Anselment, Capital Bank, Regisseur Julian Pölsler, Maler Julian Taupe, Künstlerin Barbara Wallner und Xiangde LIU von der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua in Wien.

Fotoausstellung bis 16. November 2018



Die Fotoausstellung von Karin Gasser kann während der Geschäftszeiten der Deutschen Handelskammer in Österreich bis 16. November 2018 besichtigt werden. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Adresse: Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1, 1030 Wien. Tel: +43/1/5451417-0

