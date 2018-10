Gesund essen heißt auch frisch kochen

Die Merkur Versicherung, der Sternekoch Konstantin Filippou und Marley Spoon machen frisches Kochen auf hohem Niveau jetzt so einfach wie nie!

Es geht uns vor allem darum, Bewusstsein für den Wert von selbstgekochten Gerichten mit frischen Zutaten zu schaffen Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur Versicherung

Mit den Kochboxen, die im Rahmen der Kampagne mit Konstantin Filippou und Marley Spoon versandt werden, ist es möglich, die eigene Küche auf Sternekoch-Niveau zu heben – und das bei minimalem Zeitaufwand Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur Versicherung

Gut zu kochen heißt, sich mit den Zutaten und Lebensmitteln auch auseinanderzusetzen. Die Kooperation mit der Merkur Versicherung verknüpfe ich mit der Hoffnung, einen kleinen Teil dazu beizutragen, die Menschen wieder fürs selbst Kochen begeistern zu können. Schließlich trägt die richtige Ernährung wesentlich zur aktiven Vorsorge bei Konstantin Filippou, Sternekoch

Viele Menschen sind in ihrem stressigen Alltag auf der Suche nach Möglichkeiten, sich gesünder und ausgewogener zu ernähren. Wir möchten zeigen, dass dies ganz einfach geht. Mit ihrem Fokus auf das Thema Gesundheit ist die Merkur Versicherung der stärkste Partner, um ein solches Projekt zu fördern, während Marley Spoon das logistische Know-how und die marktfrischen Zutaten mitbringt, um dies umzusetzen. Konstantin Filippou, Sternekoch

Graz (OTS) - Es ist erwiesen, dass immer mehr Menschen den Bezug zu frischen Lebensmitteln verloren haben. Fast Food und Convenience Produkte sind nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel geworden. Damit geht jedoch nicht nur Know-how in der Zubereitung frischer Lebensmittel verloren, sondern auch das Bewusstsein für die Qualität unserer Nahrungsbestandteile.

In einer breit angelegten Kampagne möchte Merkur die Vorsicherung dem entgegenwirken. Sie ermöglicht in einer einzigartigen Kooperation mit dem Sternekoch Konstantin Filippou und dem Koch-Abo-Dienst Marley Spoon allen Interessierten, sich frische Zutaten zum schnellen Nachkochen von Rezepten auf höchstem Niveau quasi direkt in die Küche liefern zu lassen.

Sternekoch Konstantin Filippou hat im Auftrag der Merkur Versicherung 24 verschiedene Rezepte entwickelt, die für einen Zeitraum von acht Wochen über die Website des Versicherungsunternehmens angeboten und vom Kochboxen-Unternehmen Marley Spoon in Österreich produziert und ausgeliefert werden. Die Aktion läuft zwischen dem 15. Oktober und 14. Dezember.

„Es geht uns vor allem darum, Bewusstsein für den Wert von selbstgekochten Gerichten mit frischen Zutaten zu schaffen“ , erklärt Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur Versicherung. Wer sich selbst hinter den Herd stelle, behalte die Kontrolle über die verwendeten Lebensmittel und bestimme somit selbst, wie gesund er sich ernährt. Auch das ist „Vorsichern“ im besten Sinne. "Mit den Kochboxen, die im Rahmen der Kampagne mit Konstantin Filippou und Marley Spoon versandt werden, ist es möglich, die eigene Küche auf Sternekoch-Niveau zu heben – und das bei minimalem Zeitaufwand“ , betont Kogler.

„Gut zu kochen heißt, sich mit den Zutaten und Lebensmitteln auch auseinanderzusetzen. Die Kooperation mit der Merkur Versicherung verknüpfe ich mit der Hoffnung, einen kleinen Teil dazu beizutragen, die Menschen wieder fürs selbst Kochen begeistern zu können. Schließlich trägt die richtige Ernährung wesentlich zur aktiven Vorsorge bei“ , ergänzt Konstantin Filippou. „Viele Menschen sind in ihrem stressigen Alltag auf der Suche nach Möglichkeiten, sich gesünder und ausgewogener zu ernähren. Wir möchten zeigen, dass dies ganz einfach geht. Mit ihrem Fokus auf das Thema Gesundheit ist die Merkur Versicherung der stärkste Partner, um ein solches Projekt zu fördern, während Marley Spoon das logistische Know-how und die marktfrischen Zutaten mitbringt, um dies umzusetzen.“





ÜBER MERKUR VERSICHERUNG

Die Merkur ist Österreichs älteste Versicherung und eine der führenden Gesundheitsversicherungen. Ihr Schwerpunkt liegt in der Vorsorge. Unter dem Motto „vorsorgen statt heilen“ steht die Merkur für einzigartige Kompetenz im Bereich der vorbeugenden Erhaltung der Lebensqualität. Das breite Angebot an Vorsorgeleistungen, größtenteils entwickelt vom Tochterunternehmen Merkur Lifestyle GmbH, reicht von maßgeschneiderten Trainings, Wellness-Treatments in hochwertigen Partnerhotels und Hightech Früherkennungs-Checks in führenden Privatkliniken bis hin zu Sportcamps für Kinder und Ernährungs- und Kochkursen. Diese gelebte Vorsorgeidee macht die Merkur zur ersten Vorsicherung der Welt.





ÜBER KONSTANTIN FILIPPOU

Konstantin Filippou ist der Sohn eines griechischen Vaters und einer steirischen Mutter. Diese beiden Welten – die mediterrane Küche Griechenlands und die österreichische Küche alpiner Stilistik – prägen die Kochkunst des Küchenchefs, der in Wien zwei Restaurants gemeinsam mit seiner Frau Manuela betreibt. Das Restaurant „Konstantin Filippou“ wurde 2018 mit zwei Michelin-Sternen und drei Hauben im Guide Gault-Millau ausgezeichnet.





ÜBER MARLEY SPOON

Mit Marley Spoon muss sich nach der Arbeit keiner mehr Gedanken darüber machen, in welchen Supermarkt es geht, um noch schnell Zutaten für ein Abendessen zu besorgen. Das Kochboxen-Unternehmen liefert raffinierte Rezeptideen mit frischen, vorportionierten und saisonalen Zutaten direkt vor die Haustüre, damit jeden Abend etwas Neues gekocht werden kann. Dabei revolutioniert das Tech-Startup die Lebensmittelindustrie und hilft Millionen von Menschen, besser zu kochen und smarter zu leben. Eine stressfreie und praktische Alternative, die jede Menge Vielfalt an den Esstisch bringt und gleichzeitig eine nachhaltige Lebensmittelkette für eine Welt frei von Lebensmittelabfällen baut.

Rückfragen & Kontakt:

Merkur Versicherung AG

Mag. Birgit Stampfl

Tel. 0316 80 34-2523

birgit.stampfl @ merkur.at

www.merkur.at