Freiheitliche Arbeitnehmer Rösch: Bundesregierung setzt Wahlversprechen um

Ein für alle zugängliches Gesundheitssystem sollte das gemeinsame Ziel aller sein

Wien (OTS) - Bei der heutigen Vollversammlung der AK-Wien liegt der inhaltliche Schwerpunkt wohl bei einem für die Sozialdemokraten vermeindlichen Wahlkampfthema - der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen! Hierzu stellt der Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, BR Ing. Bernhard Rösch klar: "Es ist wohl unbestritten, dass ein gemeinsames Interesse daran besteht, ein gutes, ein besseres Gesundheitssystem zu dem alle den gleichen Zugang haben, zu ermöglichen!"

Die Bundesregierung setzt nun ein weiteres ihrer Wahlversprechen um, für das sie immerhin die Mehrheit der Wählerstimmen bei der NR-Wahl erhalten hat. "Der Bundesregierung nun diese Konsequenz zum Vorwurf zu machen, zeigt, was so manch einer von Wahlversprechen hält", so Rösch abschließend. (Schluss) akra

