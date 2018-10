„Sport am Sonntag“ mit Anna Gasser im Studio, Hirscher in Sölden und Thiem in Wien

Am 28. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 28. Oktober 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Anna Gasser: Die Snowboard-Olympiasiegerin live im Studio

Die Top-Favoritin für die Sportlerwahl des Jahres über neue Ziele, den Beruf Snowboard-Profi und ihr Leben mit Olympia-Gold.

Ski alpin: Hirscher, Veith und Co. in Sölden

Der alpine Ski-Weltcup startet in die WM-Saison.

Tennis: Dominic Thiem und das Spektakel in Wien

Die Stars des Stadthallen-Turniers kämpfen um Tickets fürs Masters.

Fußball: Koller trifft Lindner, Holzhauser, Djuricin und Fink Österreich-Flair beim Schweizer Ligaduell Grasshopper Zürich gegen FC Basel.

Sporthilfe: Förderung als Basis zum Erfolg

Der Geschäftsführer der Sporthilfe, Harald Bauer, im Live-Gespräch.

Nordische Ski-WM: Countdown für Seefeld 2019

Lokalaugenschein in Tirol vier Monate vor der Heim-WM.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at