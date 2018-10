Vilimsky: „Lichte Reihen bei Rot, Grün und Pink während wichtiger Abstimmung im Europaparlament“

„Heutige Abstimmung im Europäischen Parlament zu Tierschutz und neofaschistischer Gewalt sorgte für lichte Reihen bei SPÖ, Grüne und NEOS“

Wien (OTS) - „Wie wichtig Rot-Grün das europäische Projekt ist, sah man vor allem an der Abwesenheit ihrer Abgeordneten“, erklärte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. So wurde von den Linksfraktionen ein Entschließungsantrag über ‚neofaschistische Gewalt‘ eingebracht, bei der nur knapp die Hälfte ihrer Abgeordneten anwesend war. „Heute wurden wichtige Themen zu Tierschutz, Meinungsfreiheit im Rahmen des Mordes am saudischen Journalisten Kashoggi oder über die Situation in Venezuela abgestimmt. Anscheinend interessieren sich Rot-Grün-Pink nicht für diese Themen. Nur so kann ich mir deren Abwesenheit erklären“, meinte Vilimsky.

Der freiheitliche EU-Abgeordnete forderte klare Prioritäten angesichts solch wichtiger Abstimmungen. „Wenn bei Rot, Grün und Pink die Prioritäten darauf liegen, schnell nach Hause zu kommen, dann sollten sich die Damen und Herren überlegen, ob sie weiterhin in der Politik tätig sein wollen“, betonte Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at