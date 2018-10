29. Wiener Landtag (4)

Novelle des Wiener Umweltinformationsgesetzes 2018

Wien (OTS/RK) - LAbg Mag.a Bettina Emmerling, MES (NEOS) kündigte eingangs ihre Zustimmung zur Novelle an, um ihre Rede danach den Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP-Verfahren) zu widmen. Die Stadt Wien habe bei zahlreichen Großbauprojekten eine Gesetzeslücke genützt, zusammenhängende Entwicklungsgebiete in Teilprojekte geteilt und damit UVP-Verfahren umgangen. Das betreffe Stadtentwicklungsgebiete wie Aspern Nord, die Siemens-Äcker, die ehemaligen Coca-Cola-Gründe oder das Stadtentwicklungsgebiet Berresgasse. Dieses Vorgehen widerspreche EU-Gesetzen, und der Europäische Verwaltungsgerichtshof (EuGH) habe aus diesem Grund jüngst auch einen Baubescheid in Wien aufgehoben. Emmerling befürchtete, dass bei weiteren ähnlichen Bescheiden Wien-weit Bauprojekte von 30.000 Wohnungen auf Jahre hinweg verzögert werden könnten. In einem Antrag forderte sie, die Lücken im Wiener UVP-Gesetz zu schließen, um Rechtssicherheit zu schaffen.

LAbg Erich Valentin (SPÖ) brachte einen Mehrparteienantrag von SPÖ, Grünen und NEOS ein: Darin forderte er die Bundesregierung auf, die 880.000 Unterschriften des „Don’t Smoke“-Volksbegehrens zu respektieren, und eine Volksabstimmung darüber abzuhalten.

StRin Mag.a Ulli Sima (SPÖ) antwortete auf NEOS-Abgeordnete Emmerling: Die Entscheidung, ob ein UVP-Verfahrung bei Stadtentwicklungsprojekten stattfinde oder nicht, sei keine politische. Darüber entscheide die Verwaltung, und zwar nach strengen Richtwerten und Vorgaben. Dass der EuGH nun einen einzelnen Bescheid aufgehoben habe, stehe einer überwiegenden Mehrzahl an Entscheidungen der für UVP-Verfahren zuständigen MA 22 gegenüber, die vor Gericht allesamt Stand gehalten hätten. Auch sie, Sima, sei für eine Beschleunigung der Verfahren – das heute im Nationalrat vorgelegte Vorhaben der Bundesregierung sei aber verfassungswidrig und gehe in die falsche Richtung.

Abstimmungen: Die Gesetzesänderung wurde einstimmig beschlossen. Der Antrag der NEOS wurde abgelehnt. Der Mehrparteienantrag von SPÖ, Grünen und NEOS wurde angenommen.

Änderung des Wiener Landwirtschaftsgesetzes

LAbg Michael Eischer (FPÖ) sagte, die Novelle beinhalte nicht nur notwendige Anpassungen an Datenschutzbestimmungen der EU, sondern solle auch das Intervall zwischen Erscheinen des Wiener Landwirtschaftsberichtes von zwei auf fünf Jahre verlängern. Das sei ein „viel zu langer Zeitraum für ein eh schon dünnes Heft“ und gleichzusetzen mit einer Geringschätzung der Wiener LandwirtInnen durch die Landesregierung. Die hiesige Landwirtschaft sei eine wichtige Versorgungssäule der Zwei-Millionen-Stadt Wien, gleichzeitig gehe die Zahl der LandwirtInnen sukzessive zurück. Künftig nur mehr alle fünf Jahre über ihr Ergehen zu lesen, sei viel zu wenig.

LAbg Ernst Holzmann (SPÖ) antwortete: Die meisten Landwirtschafts-Förderprogramme, egal ob national oder von der EU, seien auf vier bis fünf Jahre ausgelegt. Deswegen sei es nur logisch, auch den Berichtszeitraum auf dieses Intervall auszudehnen. Die Wertschätzung der LandwirtInnen einzig auf den Bericht festzunageln, greife viel zu kurz – die Stadtregierung wisse sehr wohl um den hohen Stellenwert der lokalen Landwirtschaft und informiere sich laufend über deren Zustand, etwa via Statistiken und Fachpublikationen.

Abstimmung: Das Landwirtschaftsgesetz wurde mit den Stimmen aller Fraktionen außer der FPÖ beschlossen.

Die 29. Sitzung des Wiener Landtages endete um 12.20 Uhr.

