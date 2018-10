29. Wiener Landtag (3)

Aktuelle Stunde zum Thema „Das Volk begehrt, die Politik wischt vom Tisch. Direkte Demokratie auf Landesebene ausbauen!“ eingebracht von den NEOS

Wien (OTS/RK) - LAbg Marina Hanke, BA (SPÖ) freute sich, „heute über Demokratie zu sprechen“ - schließlich befinde man sich im Gedenkjahr der Republiksgründung sowie dem Denkjahr zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Diese Jubiläen erinnerten daran, dass Mitbestimmung nicht selbstverständlich sei. In diesem Sinne verstärkte sie die Kritik ihrer Vorredner an der Bundesregierung, die Demokratie und Beteiligung nicht ernst nehme. Wien hingegen setze Maßnahmen, die demokratische Beteiligung auszubauen. Hanke verwies auf die „Werkstadt junges Wien“, das „größte Mitbestimmungsprojekt für Kinder und Jugendliche“. Hier würden in mehr als 500 Workshops 10.000 Kinder und Jugendliche eingeladen, ihre Ideen zur Stadt der Zukunft vorzubringen. „So sieht echte Partizipation aus“, schloss Hanke.

LAbg Thomas Weber (NEOS) vermisste Transparenz im politischen Prozess, da etwa die Landtags- und Gemeinderatssitzungen nicht „on demand“ zum Nachsehen für die BürgerInnen zur Verfügung gestellt würden. In acht von neun Landtagen wäre das der Fall, er sei aber auch für Wien „guter Dinge“. Verbesserungspotenzial ortete Weber in diesem Zusammenhang auch bei den Bezirksvertretungen. Das Petitionsrecht aus dem Jahr 2013 bezeichnete Weber als guten Schritt. Er kritisierte aber, dass erfolgreiche Petitionen keinen Rechtsanspruch hätten, ihre Anliegen persönlich im Petitionsausschuss vorzubringen. Auch wenn dies gelebte Praxis sei, sei das kein Ersatz für einen Rechtsanspruch. Weber regte an, in den Protokollen des Petitionsausschusses auch das Abstimmungsverhalten anzuführen und den Petitionsausschuss öffentlich zugänglich zu machen. Auf Bezirksebene wünsche er sich als Maßnahme eine „Bürgerfragestunde“, die es bereits in zahlreichen österreichischen Kommunen gebe.

LAbg Sabine Schwarz (ÖVP) bezeichnete direkte Demokratie als wichtiges Instrument für den barrierefreien Zugang zur Politik. Häufig sei die direkte Demokratie allerdings ein „politischer Spielball“ und würde „gesteuert“. Laut Schwarz würde BürgerInnen-Information zu oft mit „echter“ Beteiligung verwechselt. Für den Petitionsausschuss wünschte sie sich eine Weiterentwicklung und schloss sich der Forderung nach Rechtsanspruch auf eine Einladung in den Ausschuss an.

Für LAbg Mag.a Barbara Huemer (Grüne) brauche es noch mehr Instrumente der direkten Demokratie. Die derzeitigen Mittel seien „nicht der Weisheit letzter Schluss“. Die Demokratie müsse sich mit Partizipation auseinandersetzen, es brauche ein Verhandeln von Interessen, Debatten und Diskussion. Das stärke das Vertrauen in politische Institutionen. Wien hätte im Gegensatz zum Bund das Frauenvolksbegehren und das „Don’t Smoke“-Volksbegehren ernsthaft behandelt. Abschließend sagte Huemer, um BürgerInnen zur Demokratie zu befähigen, bedürfe es eines Ausbaus der politischen Bildung - so könne schon früh das Demokratieverständnis gefördert werden.

LAbg Mag. Dr. Alfred Wansch (FPÖ) sah bei der rot-grünen Stadtregierung eine „Flucht vor dem Bürger“. Dies zeige sich in der Ablehnung aller Anträge zu Fernsehübertragungen und der Speicherung von Live-Mitschnitten der Landtags- und Gemeinderatsitzungen. Rot-Grün wolle keine Transparenz, dies sei aber die Grundlage für Beteiligung. Direkte Demokratie, die unter Begriffen wie „Partizipation“ stattfinde, sei juristisch nicht verpflichtend. Die FPÖ setze auf gesetzlich verbindliche Werkzeuge.

LAbg Mag. Josef Taucher (SPÖ) stimmte dem zu: „Es braucht klare gesetzliche Bestimmungen.“ Dazu gebe es drei Säulen: Die erste sei die repräsentative Demokratie hier im Hohen Haus. Die zweite Säule sei die direkte Demokratie, die etwa wie „im Fall Zwentendorf“ Entscheidungen hervor bringe, wenn sich die Politik nicht einigen könne. Die dritte Säule sei die partizipative Demokratie. Hier könnten in unterschiedlichen Formaten auch Nicht-Wahlberechtigte, wie etwa Jugendliche oder Menschen die aus dem Ausland zugezogen seien, am demokratischen Prozess teilhaben. Diese drei Säulen würden garantieren, dass alle Menschen, die in Wien leben, mitgestalten könnten.

Änderung des Wiener Ausländergrunderwerbsgesetzes

LAbg Mag. Dietbert Kowarik (FPÖ) kündigte die Zustimmung seiner Fraktion zur Änderung des Wiener Ausländergrunderwerbsgesetzes an. Es seien hier „längst überfällige notwendige“ Anpassungen vorgenommen worden. Das Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz existiere unter anderem dazu, den Druck auf den Wiener Grundstücksmarkt durch ausländische Investoren zu vermindern. In diesem Punkt ortete Kowarik eine noch nicht geschlossene Gesetzeslücke: Es sei durch „relativ simple“ Beteiligungsstrategien möglich, das Gesetz zu umgehen. Er brachte daher einen Antrag zur Schließung dieser Lücke ein.

LAbg Dr. Kurt Stürzenbecher (SPÖ) sagte, die Novelle sei aufgrund von Datenschutzbestimmungen notwendig. Dem Antrag der FPÖ erteilte er eine Absage – dieser sei zu knapp vor Beschluss eingebracht worden, „es wäre unseriös, dem ohne genaue Begutachtung zuzustimmen“. Dennoch lud er die Freiheitlichen zu einer gemeinsam Überprüfung des FPÖ-Antrags ein. Es gebe ohnehin keinen dringenden Handlungsbedarf:

Die FPÖ orte eine Lücke im Paragrafen 2 des Gesetzes; im laufenden Jahr seien aber lediglich 16 Anträge bewilligt worden, auf die der genannte Paragraf zutreffe.

LAbg Armin Blind (FPÖ) erwiderte: Die SPÖ solle sich nicht gegen den FPÖ-Antrag zieren, die Sache „ist nicht so komplex“. Er ortete einen Widerspruch in den Aussagen der SPÖ – während Bürgermeister Michael Ludwig stets vom leistbaren Wohnen spreche, bliebe man in dieser Causa untätig.

Abstimmungen: Das Gesetz wurde einstimmig beschlossen. Der Antrag der FPÖ wurde abgelehnt.

