AVISO: Österreichischer Inklusionspreis 2018 - Preisverleihungs-Gala am 13. November in Wien

Zum 3. Mal prämiert die Lebenshilfe inklusive Projekte, die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Österreich fördern.

Wien (OTS) - Mit dem Inklusionspreis zeichnet die Lebenshilfe in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein inklusives Leben ermöglichen.

Immer noch gibt es zahlreiche Barrieren in Kopf und Alltag für Menschen mit Behinderungen. Damit diese Barrieren abgebaut werden, geht der Inklusionspreis in die dritte Runde.

Auch dieses Jahr werden die besten Einreichungen im Rahmen einer Gala ausgezeichnet. Die InklusionspreisträgerInnen 2018 dienen als aktuelle Umsetzungsbeispiele für Inklusion in Österreich, die Menschen mit intellektuellen, körperlichen, psychischen oder sinnesbedingten Behinderungen ein chancengleiches Leben ermöglichen.

Inklusiver, als es vorher war!

Einladung zur Preisverleihung:

Wann: 13. November 2018, ab 18:00 (Einlass um 17:30)

Wo: Studio 44 der Österreichischen Lotterien, Rennweg 44, 1030 Wien.

Durch die Veranstaltung führen Ani Gülgün-Mayr (ORF) und Klaus Brunner (Selbstvertreter Lebenshilfe).

Anmeldung zur Preisverleihung: Da die TeilnehmerInnenzahl beschränkt ist, bitten wir um Rückmeldung an mueller @ lebenshilfe.at

URL: www.inklusionspreis.at

Freuen Sie sich auf einen inspirierenden Abend!

Für mehr Chancengleichheit und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen.

