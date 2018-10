SP-Sidl zu Vignettendiskussion: „Haben ein funktionierendes System“

Für die SPÖ NÖ ist eine streckenbezogene Maut für Österreich nicht sinnvoll

St. Pölten (OTS) - „Die SPÖ NÖ ist generell für Anreize, die den Öffentlichen Verkehr fördern und unterstützen. Die Diskussion muss daher in eine andere Richtung verlaufen – weg vom Individualverkehr auf der Straße, hin zu einem attraktiven Öffentlichen Verkehr. Die nun angedachte Version einer streckenbezogenen Maut scheint uns nicht geeignet – vor allem PendlerInnen und die Bevölkerung auf dem Land würden dadurch stark benachteiligt werden. Wir haben in Österreich ein funktionierendes System auf den Autobahnen“, so der Spitzenkandidat der SPÖ NÖ für die Europawahl, LAbg. Dr. Günther Sidl, zu den im EU-Parlament stattfindenden Diskussionen zum Thema einer kilometerabhängigen Maut.

Ein Gebot der Stunde sei es laut Sidl den Öffentlichen Verkehr zu attraktivieren. Weitere Anreize müssten gesetzt werden, um in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen, welches die Menschen dazu bringt, Fahrgemeinschaften zu bilden und vermehrt auf Bus und Bahn umzusteigen, so Sidl abschließend: „Wir sehen es als vernünftig an, mit Anreizen zu arbeiten, als mit finanziellen Mehraufwänden für die PendlerInnen. Das von der SPÖ NÖ lange geforderte 365-Euro-Ticket wäre die beste Lösung, um Menschen dazu zu bewegen, vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Wir sehen in Österreich jedenfalls absolut keine Notwendigkeit, um eine kilometerabhängige Maut einzuführen.“

