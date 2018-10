Wölbitsch: Neos stellen sich gegen Wiener Unternehmen

Neos stimmen gegen schnellere Verfahren und verabschieden sich von der Wirtschaftspolitik

Wien (OTS) - Als „alten Stil und alte Politik“ bezeichnet Stadtrat Markus Wölbitsch die Ablehnung der Neos zum Staatsziel Wirtschaft. „Das Staatsziel Wirtschaft mit der UVP-Novelle zu verknüpfen ist unredlich. Die Neos stimmen damit gegen schnellere Verfahren und verabschieden sich endgültig von der Wirtschaftspolitik. Sie stellen sich gegen Wiener Unternehmen und blockieren die Weiterentwicklung und Absicherung des Wirtschaftsstandorts.“

Die Verankerung der Wirtschaft als Staatsziel in der Verfassung wäre richtig und wichtig. „Gerade die Stadt Wien kann jede wirtschaftspolitische Unterstützung brauchen: Wien muss endlich wieder Wirtschaftsmotor werden, anstatt wie bisher unter Rot-Grün Sozialmagnet und ewiger Bremser zu sein. Unsere Stadt lebt nicht nur von der Lebensqualität allein, sondern es sind die Infrastrukturprojekte, die für Wohlstand und Wachstum sorgen!“

„Ein starker Standort schafft Arbeitsplätze und Wachstum. Scheinbar ist das nicht im Interesse der Neos“, so Markus Wölbitsch. „Die Neos reihen sich in die Riege der rot-grünen Verhinderer und Blockierer ein. In Wien ist es die Stadtregierung, die an der Umsetzung des Lobau-Tunnels und der Dritten Piste am Flughafen Wien scheitert – auf Bundesebene sind es die Neos, die sich gegen Wiener Unternehmen stellen und wirtschaftsfeindlich agieren.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at