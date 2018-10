Hass im Netz – SPÖ, Neos und Liste Pilz fordern gemeinsam gesetzliche Verschärfungen

Heinisch-Hosek, Griss und Cox für Maßnahmen im Strafrecht und im Verwaltungsstrafrecht – Kritik an Regierungsparteien

Wien (OTS/SK) - SPÖ, Neos und Liste Pilz werden gemeinsam gegen Hass im Netz aktiv. In einem Antrag, der gestern im Nationalrat eingebracht wurde, fordern sie den Ausbau des Schutzes insbesondere von Frauen vor sexuellen Belästigungen, Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen im Netz. „Fälle der letzten Wochen haben überdeutlich gezeigt, dass derzeit bei Weitem kein ausreichender rechtlicher Schutz besteht. In den allermeisten Fällen sind die Opfer Frauen“, so die drei Oppositionspolitikerinnen, die den Justizminister auffordern, entsprechende Gesetzesvorschläge auszuarbeiten. Enttäuschend sei, dass ÖVP und FPÖ hier nicht zu einem All-Parteien-Antrag bereit waren. ****

SPÖ, Neos und Liste Pilz fordern legistische Maßnahmen, die schwerpunktmäßig das Strafrecht betreffen, „für gelindere Fälle wären auch Regelungen im Verwaltungsstrafrecht des Bundes möglich, allerdings mit spürbar hohen Höchststrafen“. SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek, Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses: „Frauen sind im Internet besonders häufig mit Hass und Sexismus konfrontiert. Dagegen muss es eine klare Handhabe geben.“ Enttäuschend sei, dass ÖVP und FPÖ nicht bereit waren, sich dieser Initiative anzuschließen. „Es wäre ein wichtiges Signal gewesen, wenn Frauenpolitikerinnen aller Parlamentsfraktionen hier Druck machen. Auch angesichts der Aussagen der Ministerinnen Köstinger und Bogner-Strauß, die ja ebenfalls wirksame Instrumente gegen Hass-Postings gefordert haben, ist es für mich unverständlich, dass ÖVP und FPÖ nicht zu einer parteienübergreifenden Initiative bereit waren.“

Auch Irmgard Griss, Allianzpartnerin und Justizsprecherin der NEOS, betont die Notwendigkeit, einen Straftatbestand für „Hass im Netz“ zu schaffen: "Jede Art von Gewalt sollte bestraft werden. Dazu gehört auch die psychische Gewalt.“ Und sie verweist auch auf internationale Verpflichtungen: „Österreich ist bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention säumig."

Für Stephanie Cox, Gleichbehandlungssprecherin der Liste Pilz, ist es „ein enorm wichtiges Zeichen, dass sich alle Oppositionsparteien für ein solch wichtiges Thema stark machen. Jetzt ist die Regierung am Zug. Sie muss jetzt Maßnahmen setzen, damit Hass und Belästigung im Netz nicht ohne Konsequenzen bleiben.“ (Schluss) mr/ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at