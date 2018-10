Wieden: Rauchfangkehrer-Museum zeigt Spazierstöcke

Wien (OTS/RK) - Nicht nur wegen der interessanten Dauer-Ausstellung zur Geschichte des Rauchfangkehrer-Berufs lohnt sich ein Besuch im „Rauchfangkehrer-Museum“ (4., Klagbaumgasse 4). Günter Stern ist der Leiter dieses Museums und stellt alle Jahre wieder eine attraktive Sonder-Ausstellung auf die Beine. Im Mittelpunkt der heurigen Schau steht das spannende Themenfeld „Spazierstöcke im Wandel der Zeit“. Ab sofort werden in den Museumsräumen auf der Wieden in der Klagbaumgasse 4 reizvolle Stöcke aus der Sammlung Fatima Jordao und Thomas Seipt gezeigt. Hergestellt wurden die historischen Exponate aus vielen Materialien, von Hölzern aller Art bis zu verschiedensten Metallen. Filigrane Verzierungen auf den Mittelteilen der Spazierstöcke sind ebenso hübsch anzusehen wie deren oft aufwändig dekorierte Griffe, zum Beispiel in Form von allerhand Getier. Das „Rauchfangkehrer-Museum“ ist jeweils Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Dauer der Ausstellung: bis Sonntag, 2. Juni 2019. Auskünfte dazu: Telefon 734 35 40.

Dekorative und nützliche Gehhilfen: „Gigerlstöcke“ und „Systemstöcke“, Info per E-Mail: rauchfang @ bezirksmuseum.at

Sowohl reine Gehstöcke mit künstlerischen Ausschmückungen als auch so genannte „Systemstöcke“ für mannigfaltige Verwendungen, zum Beispiel als Sitz, als Instrument oder als Zigarren-Etui, hat das Sammler-Paar Jordao und Seipt dem Museum als Leihgaben überlassen. So dienten schmucke „Systemstöcke“ beispielsweise als Zeitmesser, als Metermaß, als Hörrohr sowie als Trink-Set. Natürlich fehlen auch „Gigerlstöcke“ („Bummler“) in der Schau nicht. Die genaue Betrachtung der Dekorierungen, Schnitzereien, Gravierungen und sonstigen Bearbeitungen der Stäbe ist ratsam. Es sind Stöcke mit Hundekopf-Griffen ebenso in der Ausstellung vertreten wie „Jagdstöcke“ mit Tiermotiv-Griffen (Eber, Luchs, Bär, Wolf, u.v.a.). Dies und noch mehr können die Besucherinnen und Besucher im „Rauchfangkehrer-Museum“ bestaunen. Information via E-Mail:

rauchfang@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Rauchfangkehrer-Museum:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 4. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk